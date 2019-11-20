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Зимние олимпийские виды спорта

Роднина: прогресс женского фигурного катания в плане четверных прыжков остановить нельзя

На данный момент в мире на взрослом уровне четверные прыжки из россиянок исполняют Александра Трусова и Анна Щербакова
Ирина Роднина Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Ирина Роднина
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Прогресс фигурного катания у женщин в плане четверных прыжков остановить невозможно. Такое мнение ТАСС высказала заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина.

На данный момент в мире на взрослом уровне четверные прыжки исполняют россиянки Александра Трусова и Анна Щербакова, а также Элизабет Турсынбаева из Казахстана. Все они занимаются в группе российского тренера Этери Тутберидзе.

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"Я понимаю, что сейчас масса вопросов - надо делать четверные или нет. Могу сказать лишь, что прогресс остановить нельзя, - сказала Роднина. - Будут какие-то регламенты, которые, возможно, будут поправлять, чтобы это не было однобоко. У нас такое было с мужским одиночным катанием, когда нельзя было повторять один и тот же тройной, чтобы его два раза не считали".

По правилам Международного союза конькобежцев (ISU), четверные прыжки запрещены к исполнению в короткой программе у женщин. Ранее Федерация фигурного катания на коньках России направила в ISU предложение разрешить эти элементы в обеих программах.

"У нас иногда бывают претензии к Международному союзу конькобежцев, что кого-то как-то засуживают, и я хочу напомнить, что в фигурном катании всегда две оценки. Всегда есть преимущество в технике - здесь мы это увидели, с одной стороны, интересное, чистое, без помарок катание Жени Медведевой, очень хорошее катание было в короткой программе. И там, где нельзя девушкам делать четверной, мы увидели уровень катания, это вращение, хореография, постановка, плюс реберность и все остальное. А уже в произвольной программе больше свободы себя показать - у кого в техническом, а у кого в художественном направлении", - добавила Роднина.

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Зимние олимпийские виды спорта
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