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Олимпиада-2020 в Токио

Борзаковский убежден, что россияне на Олимпиаде в Токио выступят под флагом страны

Российские спортсмены рискуют пропустить Игры в Токио в случае лишения РУСАДА статуса соответствия международному кодексу
Главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по легкой атлетике, олимпийский чемпион Юрий Борзаковский убежден, что российские спортсмены на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио выступят под флагом страны. Об этом он заявил журналистам в четверг после окончания совещания комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) с представителями общероссийских спортивных федераций.

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Российские спортсмены рискуют пропустить Игры в Токио в случае лишения Российского антидопингового агентства (РУСАДА) статуса соответствия международному кодексу. Решение по этому вопросу исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) должен принять 9 декабря.

"На самом деле, все прошло на позитивной ноте, очень радует, что присутствовало много общероссийских спортивных федераций и спортсменов - кандидатов на участие в Олимпийских играх 2020 года. Был прекрасный диалог, в ходе которого Станислав Алексеевич [Поздняков, глава ОКР] заверил, что все будет хорошо. Мы верим руководителю нашего олимпийского комитета, а реагировать на резкие высказывания определенных людей в прессе не нужно, каждый должен заниматься своим делом. Если каждый будет делать свое дело правильно, то мы поедем на Олимпиаду и представим там нашу страну в полной мере", - сказал Борзаковский.

"Поедем ли под флагом [России]? Этот вопрос не обсуждался, но если уж поедем, то должны ехать под флагом страны", - добавил он.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа.

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Олимпиада-2020 в Токио
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