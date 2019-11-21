Исинбаева призвала не слушать людей, спекулирующих на теме допуска россиян к Олимпиаде

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Двукратная олимпийская чемпионка, член наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Елена Исинбаева призвала не слушать людей, спекулирующих на теме допуска российских спортсменов к Олимпиаде 2020 года. Об этом она рассказала журналистам по итогам совещания комиссии спортсменов ОКР.

Российские спортсмены рискуют пропустить Игры в Токио в случае лишения РУСАДА статуса соответствия международному кодексу. Решение по этому вопросу исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) должен принять 9 декабря.

"Я, будучи матерой спортсменкой, которая пережила подобную ситуацию четыре года назад, призвала всех не обращать внимания на те выкрики и комментарии и преждевременные выводы, которые есть в средствах массовой информации. Заявления остальных людей, которые хайпуют на этой теме, нужно игнорировать", - сказала Исинбаева.

"Вся необходимая работа по защите прав наших спортсменов и их участию в Олимпийских играх ведется. Говорю об этом как бывший спортсмен и член МОК", - добавила она.

На зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане решением Международного олимпийского комитета российская команда выступала под названием "Олимпийские атлеты из России" без флага, национальных цветов и гимна.