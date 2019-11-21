ОКР нацелен на полноценное участие сборной России в Олимпиаде-2020

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) нацелен на участие национальной сборной в предстоящих летних Олимпийских играх 2020 года в Токио в полном составе. Об этом журналистам по итогам заседания комиссии спортсменов ОКР заявил президент организации Станислав Поздняков.
В сентябре исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) инициировал рассмотрение вопроса о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) международному кодексу. Новый международный стандарт по соответствию предполагает, что спортсмены страны, чье национальное антидопинговое агентство не соответствует кодексу, могут быть не допущены к участию в международных соревнованиях, включая Олимпийские игры. Основанием для инициирования рассмотрения статуса РУСАДА стали изменения, обнаруженные в базе данных проверки российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Окончательное решение по статусу РУСАДА исполком WADA может вынести 9 декабря.
"Мы обсуждали со спортсменами единственный план - о полноценном участии российских спортсменов в Олимпиаде в Токио. Другие планы не обсуждались", - сказал Поздняков.
"Мы основываемся на Олимпийской хартии. Там сказано о том, что соревнования на Олимпийских играх проходят между национальными олимпийскими комитетами (НОК). Поскольку у Международного олимпийского комитета нет никаких сомнений в честности ОКР, то НОК должен выступить на Олимпийских играх вместе со своими спортсменами", - добавил Поздняков.
Сборная России из-за допингового скандала в усеченном составе приняла участие в Олимпиаде-2016 и не была допущена к Играм-2018, где отечественные спортсмены выступали в составе команды Олимпийских атлетов из России. Также российские паралимпийцы не смогли выступить на Играх-2016, а в 2018 году на Паралимпиаде было разрешено выступить лишь нескольким отечественным спортсменам и только в нейтральном статусе.
Олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.