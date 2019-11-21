ОКР нацелен на полноценное участие сборной России в Олимпиаде-2020

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) нацелен на участие национальной сборной в предстоящих летних Олимпийских играх 2020 года в Токио в полном составе. Об этом журналистам по итогам заседания комиссии спортсменов ОКР заявил президент организации Станислав Поздняков.

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В сентябре исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) инициировал рассмотрение вопроса о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) международному кодексу. Новый международный стандарт по соответствию предполагает, что спортсмены страны, чье национальное антидопинговое агентство не соответствует кодексу, могут быть не допущены к участию в международных соревнованиях, включая Олимпийские игры. Основанием для инициирования рассмотрения статуса РУСАДА стали изменения, обнаруженные в базе данных проверки российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Окончательное решение по статусу РУСАДА исполком WADA может вынести 9 декабря. "Мы обсуждали со спортсменами единственный план - о полноценном участии российских спортсменов в Олимпиаде в Токио. Другие планы не обсуждались", - сказал Поздняков.

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