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Летние олимпийские виды спорта

Исполняющий обязанности главы ВФЛА будет объявлен на президиуме организации 23 ноября

Заседание начнется в 12:00 мск
Глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 22 ноября. Президиум Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), по окончании которого будет объявлен исполняющий обязанности главы организации, пройдет в субботу, 23 ноября. Об этом сообщает пресс-служба ВФЛА.

Заседание пройдет в Олимпийском комитете России и начнется в 12:00 мск. Решение о приостановки деятельности президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина и Артура Карамяна на посту члена президиума ВФЛА (он также является главой Федерации легкой атлетики Московской области) будет приниматься на президиуме.

В четверг независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) временно отстранил Шляхтина за вмешательство в расследование по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко, который в начале августа 2018 года был временно отстранен от участия в соревнованиях из-за неоднократного нарушения правил доступности. Шляхтин, который возглавил ВФЛА в январе 2016 года, заявил, что покинет свой пост на период временного отстранения.

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Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) в ходе изучения обстоятельств случившегося выявила факты подделки ряда документов, которые спортсмен представил, когда пытался объяснить причины нарушений. В результате расследования AIU в сотрудничестве с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), которое длилось 15 месяцев, был сделан вывод о том, что должностные лица ВФЛА причастны к предоставлению ложных объяснений и поддельных документов в AIU, чтобы объяснить причины нарушений Лысенко.

Также временно отстранены Карамян, исполнительный директор ВФЛА Александр Паркин, член правления ВФЛА, начальник отдела спортивных программ ВФЛА Елена Орлова, антидопинговый координатор ВФЛА Елена Иконникова, а также сам Лысенко и его тренер Евгений Загорулько, которым отдельно предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил.

Членство ВФЛА в IAAF (прежнее название World Athletics) было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом. Впоследствии отстранение ВФЛА неоднократно продлевалось. В 2016 году российским легкоатлетам разрешили выступать на международных турнирах в нейтральном статусе. К соревнованиям российские спортсмены допускаются на основании индивидуальных разрешений от World Athletics.

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