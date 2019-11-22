Исполняющий обязанности главы ВФЛА будет объявлен на президиуме организации 23 ноября

ТАСС, 22 ноября. Президиум Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), по окончании которого будет объявлен исполняющий обязанности главы организации, пройдет в субботу, 23 ноября. Об этом сообщает пресс-служба ВФЛА.

Заседание пройдет в Олимпийском комитете России и начнется в 12:00 мск. Решение о приостановки деятельности президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина и Артура Карамяна на посту члена президиума ВФЛА (он также является главой Федерации легкой атлетики Московской области) будет приниматься на президиуме.

В четверг независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) временно отстранил Шляхтина за вмешательство в расследование по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко, который в начале августа 2018 года был временно отстранен от участия в соревнованиях из-за неоднократного нарушения правил доступности. Шляхтин, который возглавил ВФЛА в январе 2016 года, заявил, что покинет свой пост на период временного отстранения.