В Кремле не видят прямой связи между ситуацией с ВФЛА и вопросом участия россиян в ОИ

"Безусловно, эта ситуация требует внимания наших спортивных властей. Я убежден, что [они] этим занимаются. Но я не вижу прямой связи [этого вопроса] с участием в Олимпиаде", - сказал представитель Кремля.

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Ситуация вокруг Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) не имеет прямого отношения к вопросу об участии российских атлетов в летней Олимпиаде 2020 года в Токио. Такое мнение высказал журналистам в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В четверг независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) временно отстранил президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина за вмешательство в расследование по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко, который в начале августа 2018 года был временно отстранен от участия в соревнованиях из-за неоднократного нарушения правил доступности. Международная легкоатлетическая федерация (World Athletics) выявила факты подделки ряда документов, которые спортсмен представил, когда пытался объяснить причины нарушений. В результате расследования AIU в сотрудничестве с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), которое длилось 15 месяцев, был сделан вывод о том, что должностные лица ВФЛА причастны к предоставлению ложных объяснений и поддельных документов в AIU, чтобы объяснить причины нарушений Лысенко.

Помимо Шляхтина, временно отстранены еще несколько функционеров ВФЛА, а также сам Лысенко и его тренер Евгений Загорулько, которым отдельно предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил.

Членство ВФЛА в Международной легкоатлетической федерации (ранее IAAF, ныне World Athletics) было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом. Впоследствии отстранение ВФЛА неоднократно продлевалось. В 2016 году российским легкоатлетам разрешили выступать на международных турнирах в нейтральном статусе. К соревнованиям российские спортсмены допускаются на основании индивидуальных разрешений от World Athletics.