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Кубок Дэвиса

Тарпищев: российские теннисисты провели феноменальный матч Кубка Дэвиса с сербами

Россияне выиграли у сербов в четвертьфинале со счетом 2-1
Президент ФТР Шамиль Тарпищев Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Президент ФТР Шамиль Тарпищев
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 22 ноября. Теннисисты сборной России провели феноменальный матч против сербов, за этой командой будущее. Об этом в эфире телеканала "Матч ТВ" заявил президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

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Сборная России в пятницу обыграла команду Сербии со счетом 2-1 в четвертьфинале Кубка Дэвиса. Финальный этап проходит в Мадриде.

"Наши ребята - великие люди. Это молодая команда, и за ней будущее, - сказал Тарпищев. - Против сербов был феноменальный матч".

В пятницу Андрей Рублев обыграл серба Филипа Крайиновича со счетом 6:1, 6:2, в другом матче Карен Хачанов уступил второй ракетке мира Новаку Джоковичу - 3:6, 3:6. В решающей парной встрече Хачанов и Рублев победили Джоковича и Виктора Троицки - 6:4, 4:6, 7:6 (10:8). Выход в полуфинал гарантировал сборной России участие в финальной стадии Кубка Дэвиса 2020 года.

В полуфинале сборная России встретится в субботу с теннисистами из Канады, которые в четвертьфинале победили команду Австралии (2-1). Сборную Канады на турнире представляют Денис Шаповалов (15-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов), Феликс Оже-Алиассим (21), Брэйден Шнур (103) и Вашек Поспишил (150). "Мы знаем соперника. Для нас важно восстановиться физически, чтобы мы играли матч от себя, а не от соперника", - отметил Тарпищев.

Финальная часть Кубка Дэвиса, в которой стартовали 18 сборных, завершится 24 ноября. Призовой фонд турнира, который с текущего года проходит в новом формате, составляет $20 млн.

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