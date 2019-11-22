Легкой атлетике тяжело. Россия рискует потерять целый вид спорта

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Управление российской легкой атлетикой - самым медалеемким олимпийским видом спорта - рушится на глазах. Руководство национальной федерации во главе с Дмитрием Шляхтиным довело ситуацию до того, что организация может лишиться признания как внутри страны, так и за ее пределами.

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Если ничего не изменится, то не исключен вариант, при котором Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) прекратит свое существование. У разбитого корыта в итоге останутся сотни незапятнавших свое имя легкоатлетов страны, которые рискуют остаться без международных стартов даже в нейтральном статусе и пропустить Олимпийские игры 2020 года в Токио. Таков итог пятничных событий, которые касались будущего ВФЛА. Они стали продолжением истории, которая началась днем ранее, когда российская легкая атлетика столкнулась с очередным вызовом - руководству национальной федерации предъявили официальные обвинения в фальсификации документов с целью выгородить в допинговом деле одного из лучших легкоатлетов страны Данила Лысенко. Призыв уйти навсегда Обвинения в фальсификации документов и отказе сотрудничать со следствием были выдвинуты президенту ВФЛА Шляхтину, исполнительному директору организации Александру Паркину, члену правления, главе Федерации легкой атлетики Московской области Артуру Карамяну, начальнику отдела спортивных программ Елене Орловой, антидопинговому координатору Елене Иконниковой, Лысенко и его тренеру Евгению Загорулько. Все они были временно отстранены независимым легкоатлетическим дисциплинарным органом Athletics Integrity Unit (AIU).

Винить во всем недоброжелателей в сложившейся ситуации было бессмысленно, поэтому Шляхтин решил покинуть занимаемый пост на время разбирательства. Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене, которая уже давно призывала его решиться на этот шаг, не смогла промолчать. Она обратилась к министру спорта России Павлу Колобкову и главе Олимпийского комитета России (ОКР) Станиславу Позднякову с требованием не допустить возвращения Шляхтина на пост главы российской легкой атлетики. "ВФЛА в нынешнем формате и составе спасут лишь резкие меры: от скорейших внеочередных выборов, нового устава, глобального пересмотра всей структуры, вплоть до лишения государственной аккредитации. Новая команда, задача которой была вывести нас из допингового кошмара, оказалась ничем не лучше старой, а в чем-то даже хуже. Шляхтин и его команда должны незамедлительно покинуть занимаемые посты и больше никогда не возвращаться", - заявила спортсменка. Управленцы, которые приходили в ВФЛА в начале 2016 года, ставили цель восстановить доверие к организации со стороны международного сообщества после крупнейшего в ее истории допингового скандала. В итоге российская легкая атлетика, которая живет в условиях санкций уже четыре года, рискует погрузиться в кризис еще глубже. Полное исключение Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций, которая с недавних пор именуется World Athletics, на основе новых фактов в деле Лысенко приостановил процесс восстановления членства ВФЛА в организации. Более того, рабочей группе, которая отслеживала выполнение российской стороной выдвинутых условий восстановления, было рекомендовано рассмотреть вопрос полного исключения национальной федерации из World Athletics.