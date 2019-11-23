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Серия Гран-при по фигурному катанию

Фигурист Игнатов сожалеет, что не показал свой максимум на этапе Гран-при в Саппоро

19-летний спортсмен занял седьмое место

САППОРО /Япония/, 23 ноября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российский фигурист Макар Игнатов разочарован, что не смог продемонстрировать свой максимум на этапе серии Гран-при в японском Саппоро. Об этом он рассказал ТАСС после выступления на турнире.

Игнатов завершил турнир на седьмом месте, неделю назад 19-летний спортсмен дебютировал на этапе Гран-при в Москве, где показал третий результат.

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"Я не собираюсь относиться к себе как к дебютанту, я 15 лет фигурным катанием занимаюсь и хочу все делать по максимуму, - рассказал Игнатов. - Я мог и должен был выступить на втором этапе лучше. В первой половине проката произвольной программы все получилось нормально, но падать в конце проката с вращений - это уже не дело".

Спортсмен намерен усложнять свои программы к следующему сезону. "Пока я сконцентрирован на элементах, включенных в программу (спортсмен выполняет в программах два четверных прыжка - сальхов и тулуп - прим. ТАСС), но к следующему сезону планирую усложняться. На тренировках я часто делаю четверной риттбергер, но как с ним дальше пойдет - неизвестно, не хочу загадывать".

На вопрос, насколько сложно было подготовиться к японскому этапу после успеха в Москве, Игнатов ответил: "У меня даже времени на "подумать" не было - приехали, провели всего две тренировки в Петербурге и полетели в Японию. Сейчас я понимаю, что получил на этих этапах важный опыт, он, надеюсь, поможет мне в будущем".

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