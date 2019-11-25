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ЧМ-2019 по пляжному футболу

Сборная России по пляжному футболу идет последней в группе после двух туров на ЧМ

Все команды группы С набрали по 3 очка, россияне идут четвертыми из-за разницы мячей

ТАСС, 25 ноября. Сборная Белоруссии по пляжному футболу проиграла команде Сенегала со счетом 2:7 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира в Парагвае.

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Сборная России проиграла команде ОАЭ в матче чемпионата мира по пляжному футболу

Сборная России в воскресенье в своем матче второго тура уступила команде ОАЭ со счетом 1:4. После двух туров в таблице группы С первое место занимают сенегальцы, за ними следуют сборные Белоруссии, ОАЭ и России. Все команды набрали по 3 очка, но россияне занимают последнее место из-за худшей разницы мячей. Матчи третьего тура состоятся 26 ноября.

В группе D действующий чемпион мира сборная Бразилии победила команду Португалии со счетом 9:7 и гарантировала себе выход в четвертьфинал. В таблице лидирует сборная Бразилии (6 очков), далее идут команды Португалии (3), Омана (3) и Нигерии (0).

Чемпионат мира по пляжному футболу проводится с 1995 года, турнир проходит раз в два года. На мировом первенстве 2019 года участвуют 16 команд, разделенные на четыре группы. Команды, занявшие первые два места в каждой группе, выходят в плей-офф.

Рекордсменами по количеству побед на чемпионатах мира являются бразильцы (14 раз). Сборная России дважды становилась чемпионом мира (2011, 2013). Соревнования в Парагвае завершатся 1 декабря.

Теги
ЧМ-2019 по пляжному футболу
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