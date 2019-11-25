Ганус: российский спорт ждут серьезные санкции, их перечень объявят 9 декабря

МОСКВА, 25 ноября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) собирается принять серьезные санкции в отношении российского спорта, их точный перечень будет известен 9 декабря. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус.

В ночь на 23 ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации лишить РУСАДА статуса соответствия. Для обсуждения этого вопроса исполком WADA соберется 9 декабря в Париже.

"Конечный перечень санкций будет известен позже, окончательно он будет объявлен 9 декабря, пока об этом говорить преждевременно. Но санкции в любом случае будут, и они будут достаточно серьезные", - сказал Ганус.

РУСАДА рискует лишиться соответствия по причине изменений, которые были обнаружены в базе данных московской лаборатории. База содержит результаты проверки допинг-проб российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Сохранение целостности базы данных являлось условием восстановления РУСАДА в сентябре прошлого года.

База была передана в WADA в начале января при содействии Министерства спорта РФ и Следственного комитета России, который опечатал данные в связи с федеральным расследованием. WADA не считает РУСАДА причастным к появлению изменений, однако применить санкции в отношении российского спорта организация может только через лишение соответствия национального антидопингового агентства.

Если РУСАДА вновь лишится соответствия, российские спортсмены могут быть отлучены от международных соревнований, включая Олимпийские игры, а страна - лишиться права проводить крупные соревнования.