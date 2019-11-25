{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Допинг-скандал вокруг российского спорта

Ганус: российский спорт ждут серьезные санкции, их перечень объявят 9 декабря

На эту дату назначен исполком WADA в Париже
Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) собирается принять серьезные санкции в отношении российского спорта, их точный перечень будет известен 9 декабря. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус.

На эту тему
Ганус уверен, что исполком WADA признает РУСАДА не соответствующим кодексу

В ночь на 23 ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации лишить РУСАДА статуса соответствия. Для обсуждения этого вопроса исполком WADA соберется 9 декабря в Париже.

"Конечный перечень санкций будет известен позже, окончательно он будет объявлен 9 декабря, пока об этом говорить преждевременно. Но санкции в любом случае будут, и они будут достаточно серьезные", - сказал Ганус.

РУСАДА рискует лишиться соответствия по причине изменений, которые были обнаружены в базе данных московской лаборатории. База содержит результаты проверки допинг-проб российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Сохранение целостности базы данных являлось условием восстановления РУСАДА в сентябре прошлого года.

База была передана в WADA в начале января при содействии Министерства спорта РФ и Следственного комитета России, который опечатал данные в связи с федеральным расследованием. WADA не считает РУСАДА причастным к появлению изменений, однако применить санкции в отношении российского спорта организация может только через лишение соответствия национального антидопингового агентства.

Если РУСАДА вновь лишится соответствия, российские спортсмены могут быть отлучены от международных соревнований, включая Олимпийские игры, а страна - лишиться права проводить крупные соревнования.

Теги
Допинг-скандал вокруг российского спортаГанус, Юрий Александрович
Реклама на ТАСС
Допинг-скандал вокруг российского спорта
Ганус считает некорректным заявление Драчева о том, что РУСАДА ввело СБР в заблуждение
Опираясь на информацию из национального антидопингового агентства, глава Союза биатлонистов не стал снимать Маргариту Васильеву с февральских стартов в Кубке мира, поскольку считал, что ее результаты в случае наложения санкций не будут аннулированы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС