Аспирин для "Локомотива". Москвичи сыграют с немецким "Байером" в Лиге чемпионов

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Локомотив" примет немецкий "Байер" из Леверкузена в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча пройдет на "РЖД-Арене" во вторник, начало игры - 20:55 мск. "Локомотив" основан в 1922 году, клуб является трехкратным чемпионом России (2002, 2004, 2017/18), по пять раз завоевывал серебряные и бронзовые медали российского национального первенства. Также клуб рекордные восемь раз становился победителем Кубка России и трижды выигрывал суперкубок страны. Кроме того, железнодорожники дважды выигрывали Кубок СССР (команда стала первым победителем турнира в 1936 году, еще один раз трофей был завоеван в 1957 году) и один раз стали серебряными призерами чемпионата СССР (1959).

"Байер" был основан в 1904 году, его владельцем является фармацевтический концерн Bayer, штаб-квартира которого расположена в Леверкузене (отсюда прозвище клуба - "аспириновые"). "Байер" считается одной из самых невезучих команд Германии, клуб по пять раз становился серебряным и бронзовым призером чемпионата Германии, не сумев одержать победы. В сезоне-2001/02 команда вышла в финалы Кубка Германии и Лиги чемпионов, а также лидировала в чемпионате Германии за три тура до конца с преимуществом в пять очков над ближайшим преследователем - дортмундской "Боруссией". В результате "Байер" не сумел завоевать ни одного трофея: клуб проиграл два матча из трех в чемпионате и упустил шанс стать чемпионом, после чего последовали поражения в Кубке Германии от "Шальке" (2:4) и в финале Лиги чемпионов от мадридского "Реала" (1:2), в котором победный мяч забил Зинедин Зидан (тот гол считается одним из лучших в истории турнира). С тех пор "Байер" получил прозвище Neverkusen (каламбур с названием города Леверкузен и английским словом never - никогда) или Вицекузен, что можно интерпретировать как "вечно второй". История противостояния "Локомотив" встречался с "Байером" однажды: в первом туре группового этапа Лиги чемпионов текущего сезона железнодорожники переиграли немецкую команду со счетом 2:1, встреча прошла в Леверкузене 18 сентября. Счет на 16-й минуте открыл полузащитник гостей Гжегож Крыховяк, через девять минут защитник "Локомотива" Бенедикт Хёведес срезал мяч в свои ворота. На 37-й минуте хавбек "Локомотива" Дмитрий Баринов установил окончательный счет ударом из-за штрафной после ошибки голкипера хозяев Лукаша Градецкого.

Всего же москвичи девять раз встречались с немецкими клубами, одержав две победы и потерпев семь поражений, в советское время клуб не выступал в еврокубках. Помимо успеха в сентябрьской встрече, железнодорожники сумели обыграть мюнхенскую "Баварию" в сентябре 1995 года в 1/32 финала Кубка УЕФА со счетом 1:0 в гостевом матче. В ответной встрече "Локомотив" дома уступил со счетом 0:5 и завершил борьбу в турнире, "Бавария" стала победителем Кубка УЕФА того сезона. По два матча москвичи провели против "Шальке", дортмундской "Боруссии" и "Штутгарта": в прошлом сезоне "Локомотив" оба раза уступил "Шальке", который возглавлял нынешний главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско, со счетом 0:1 на групповом этапе Лиги чемпионов, на втором групповом этапе главного еврокубкового турнира в сезоне-2002/03 "Локомотив" уступил "Боруссии" 1:2 дома и 0:3 в гостях, а в полуфинале Кубка обладателей кубков сезона-1997/98 "Локомотив" проиграл оба матча "Штутгарту" (1:2, 0:1). "Байер" играл против российских команд 12 раз (четыре победы, четыре поражения, четыре ничьи), при этом ни разу не встречался с командами из СССР. Немцы четырежды играли с петербургским "Зенитом", в четвертьфинале Кубка УЕФА (ныне Лига Европы) сезона-2007/08, в котором петербуржцы стали обладателями трофея, сине-бело-голубые прошли "Байер" по сумме двух встреч (4:1, 0:1), причем в ответной игре единственный мяч забил нападающий Дмитрий Булыкин, с 1995 по 2001 год игравший за "Локомотив", он является единственным российским игроком, выступавшим за клуб из Леверкузена. На групповом этапе турнира того же сезона "Байер" играл в одной группе с московским "Спартаком" и уступил в Москве со счетом 1:2, у красно-белых с пенальти отличились Роман Павлюченко и Сантос Моцарт (в группах турнира выступало по пять команд, которые проводили между собой по одной встрече).

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Еще два матча "Зенита" и "Байера" пришлись на групповой этап Лиги чемпионов сезона-2014/15 ("Байер" победил дома со счетом 2:0 и на выезде со счетом 2:1), по итогам группового этапа "Байер" вышел в плей-офф Лиги чемпионов, "Зенит" - в плей-офф Лиги Европы. Со "Спартаком" "Байер" в общей сложности играл трижды, команды обменялись домашними победами на первом групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2000/01 (матч в Москве завершился со счетом 2:0, в Леверкузене - со счетом 1:0), по итогам первого группового этапа "Спартак" вышел во второй групповой этап, "Байер" продолжил выступление в Кубке УЕФА. С московским ЦСКА и "Краснодаром" "Байер" играл по два раза: на групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2016/17 леверкузенцы и армейцы дважды сыграли вничью (1:1 в России и 2:2 в Германии), по итогам группового этапа "Байер" вышел в плей-офф Лиги чемпионов, а ЦСКА занял последнее место и не участвовал в еврокубках весной 2017 года. В 1/16 финала предыдущего розыгрыша Лиги Европы команды дважды сыграли вничью (0:0, 1:1), благодаря голу в гостях "Краснодар" вышел в следующий раунд.