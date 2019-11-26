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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

РУСАДА рассмотрит подачу апелляции на санкции после вынесения решения WADA

Окончательное решение по российскому вопросу исполком WADA примет 9 декабря во Франции
Председатель наблюдательного совета РУСАДА Александр Ивлев Александр Щербак/ТАСС
Описание
Председатель наблюдательного совета РУСАДА Александр Ивлев
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Преждевременно говорить о подаче апелляции со стороны Российского антидопингового агентства (РУСАДА) на возможные санкции до окончательного вердикта. Об этом ТАСС заявил председатель наблюдательного совета организации Александр Ивлев.

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В понедельник стало известно, что комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации вновь признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим кодексу организации, а также применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности на четыре года лишить российских спортсменов возможности выступать на международных соревнованиях под флагом страны, а также запретить проводить международные турниры на территории РФ.

"Каждый может по-разному оценить уровень, насколько тяжелыми будут последствия, но необходимо дождаться решения. Рано говорить об оспаривании [санкций]. Исходя из финального решения, мы будем рассматривать полный спектр возможностей, которые можно было бы задействовать", - сказал Ивлев.

Окончательное решение по российскому вопросу исполком WADA примет 9 декабря на заседании в Париже.

Теги
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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