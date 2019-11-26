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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

МОК выступил за участие чистых российских спортсменов в соревнованиях

В Международном олимпийском комитете считают, что ОКР непричастен к манипуляциям с базой данных московской лаборатории
Описание
© EPA-EFE/LAURENT GILLIERON

ТАСС, 26 ноября. Международный олимпийский комитет (МОК) поддерживает Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в желании предоставить возможность чистым российским спортсменам выступать на международных соревнованиях. Об этом сообщает пресс-служба МОК.

В понедельник комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим кодексу организации, а также применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности на четыре года лишить российских спортсменов возможности выступать на международных соревнованиях под флагом страны и запретить проводить международные старты на территории РФ. Поводом стали изменения, которые были обнаружены в базе данных московской лаборатории.

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"В отчете WADA указывается, что спортивное движение, в частности Олимпийский комитет России (ОКР) и его члены, не участвовало в манипуляциях с данными московской лаборатории, - говорится в заявлении МОК. - В связи с этим МОК приветствует предоставляемую WADA возможность участия в соревнованиях для российских спортсменов, на которых они смогут продемонстрировать, что никак не связаны с нарушением антидопинговых правил".

Также МОК обратился к российским властям с просьбой предоставить исходный вариант базы данных московской лаборатории. Указывается, что это позволит восстановить справедливость, так как виновные будут наказаны, а невиновные очистятся от подозрений.

В сентябре WADA инициировало рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА из-за обнаруженных изменений в базе данных московской лаборатории за 2012-2015 годы. Внеочередное заседание исполкома WADA, на котором будет решен российский вопрос, состоится 9 декабря.

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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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