МОК призвал применить жесткие санкции к виновным в изменении данных московской лаборатории

В понедельник комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим кодексу организации, а также применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности на четыре года лишить российских спортсменов возможности выступать на международных соревнованиях под флагом страны и запретить проводить международные старты на территории РФ. Поводом стали изменения, которые были обнаружены в базе данных московской лаборатории.

ТАСС, 26 ноября. Международный олимпийский комитет (МОК) призвал применить самые жесткие санкций в отношении лиц, причастных к манипуляциям с данными московской антидопинговой лаборатории. Об этом сообщает пресс-служба организации.

"В отчете [WADA] сказано, что за манипулирование данными московской лаборатории ответственны исключительно российские власти, - говорится в релизе. - МОК отмечает, что любые санкции должны быть справедливы и не должны нарушать права человека, но подчеркивает, что виновные должны быть наказаны самым суровым образом из-за серьезности нарушения, и приветствует санкции в отношении представителей российских властей, ответственных за манипуляции".

МОК также призвал WADA передать информацию по российскому вопросу Совету Европы и ЮНЕСКО.

В сентябре WADA инициировало рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА из-за обнаруженных изменений в базе данных московской лаборатории за 2012-2015 годы. Внеочередное заседание исполкома WADA, на котором будет решен российский вопрос, состоится 9 декабря.