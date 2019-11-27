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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Минспорт РФ имеет предложения по возможной реакции на решения WADA 9 декабря

Павел Колобков отметил, что в ведомстве проанализируют вердикт исполкома WADA и сформируют ответ
Министр спорта РФ Павел Колобков Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Павел Колобков
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

ТАСС, 27 ноября. Министерство спорта РФ имеет предложения по мерам реагирования на решение исполнительного комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA) 9 декабря. Об этом заявил глава ведомства Павел Колобков в эфире телеканала "Россия-24" по итогам встречи с главами спортивных федераций России.

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"У нас есть уже некие предложения по мерам реагирования по итогам 9-го числа. Будем ждать сейчас 9-го числа, будем готовиться, внимательно анализировать, будем также продолжать работать со всеми федерациями", - отметил он.

"Мы обсудили возможную нашу реакцию на все эти сообщения и на эти рекомендации. Хочу сказать, что в общем-то у нас есть единое понимание", - добавил министр.

В понедельник комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим кодексу организации, а также применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности на четыре года лишить российских спортсменов возможности выступать на международных соревнованиях под флагом страны и запретить проводить крупные международные старты на территории РФ. Поводом стали изменения, которые были обнаружены в базе данных московской лаборатории. Исполком WADA примет решение о санкциях в отношении РУСАДА 9 декабря на заседании в Париже.

Теги
Колобков, Павел АнатольевичВопрос участия россиян в международных соревнованиях
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