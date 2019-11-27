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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Глава Федерации бобслея РФ Аникина надеется, что исполком WADA примет взвешенное решение

Исполком WADA примет решение о санкциях в отношении РУСАДА 9 декабря на заседании в Париже
Президент Федерации бобслея России Елена Аникина Николай Галкин/ТАСС
Описание
Президент Федерации бобслея России Елена Аникина
© Николай Галкин/ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Президент Федерации бобслея России Елена Аникина надеется, что исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) примет в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) взвешенное и юридически обоснованное решение. Об этом она рассказала ТАСС.

25 ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому признать РУСАДА не соответствующим кодексу организации, а также применить ряд санкций в отношении российского спорта. В частности, в течение четырех лет российские спортсмены могут лишиться возможности выступать на международных соревнованиях под флагом страны, а на территории России могут запретить проводить крупные международные старты. Поводом стали изменения, которые были обнаружены в базе данных московской антидопинговой лаборатории.

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"Тема у всех нас сегодня одна - рекомендации комитета по соответствию WADA, - сказала Аникина. - Конечно, многие из нас в недоумении, где-то даже в шоке, нам многое было непонятно, но сегодня мы все вместе обсудили этот документ. Мы прекрасно понимаем, какая работа идет в нашей стране по борьбе с допингом, все это происходит уже не первый год и с каждым разом приобретает все более странные формы. Надеемся, что исполком WADA примет мудрое, взвешенное и юридически обоснованное решение, потому что в том документе все выглядит по крайней мере юридически странно, странно, когда должны наказываться спортсмены".

"У нас только что в Сочи прошел Интерконтинентальный кубок и прошел замечательно - в дружественной обстановке, все остались довольны. Международная федерация планировала выдвигать нашу трассу на этапы Кубка мира на будущий год, и мы очень надеемся, что это останется в силе. Мы трудимся и соревнуемся в честной обстановке, мы, президенты федераций, имеем одну общую позицию - борьбы с допингом. И мы поддерживаем в этой борьбе и Минспорт, и ОКР, и РУСАДА и надеемся на взвешенное решение, которое не позволит вычеркнуть нашу страну из спортивного мира", - добавила глава Федерации бобслея России.

Исполком WADA примет решение о санкциях в отношении РУСАДА 9 декабря на заседании в Париже.

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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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