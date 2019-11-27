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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Глава Всероссийской федерации плавания призвал воздержаться от спекуляций по теме допинга

Комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации признать РУСАДА не соответствующим кодексу организации
Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников считает, что необходимо воздержаться от спекуляций по теме допинг-скандала вокруг российского спорта. Об этом Сальников заявил ТАСС.

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Колобков провел рабочую встречу с главами российских спортивных федераций

В понедельник стало известно, что комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим кодексу организации, а также применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности на четыре года лишить российских спортсменов возможности выступать на международных соревнованиях под флагом страны, а также запретить проводить международные турниры на территории РФ. В среду министр спорта РФ Павел Колобков провел рабочую встречу с руководителями российских спортивных федераций.

"Главы федераций сегодня собрались в министерстве в большинстве, а это говорит о том, что у нас существует спортивное братство и оно едино в своем понимании создавшейся ситуации, - сказал Сальников. - Встреча была полезна, мы услышали мнения друг друга и получили основную информацию - мы готовимся к Играм. Я в этом нисколько не сомневаюсь, потому что наши спортсмены этим в настоящее время и занимаются. Ситуация обострена тем, что сейчас в прессе идут широкие обсуждения людьми, обладающими какими-то крупицами информации, и этим начинают спекулировать".

"Я не хочу сказать, что нет повода для полного спокойствия, но и для паники повода тоже быть не должно, - добавил Сальников. - Я считаю, что позиция наша в этом отношении совершенно четкая, руководителей и организаций. Мы тренируемся, готовимся выступать на соревнованиях, организуем соревнования. И я еще раз хочу призвать, чтобы люди воздержались от спекуляций и рассказов об ужасах, жизнь и так достаточно сложна".

В сентябре WADA инициировало рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА из-за обнаруженных изменений в базе данных московской лаборатории за 2012-2015 годы. Внеочередное заседание исполкома WADA, на котором будет решен российский вопрос, состоится 9 декабря.

Теги
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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