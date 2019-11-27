Глава Всероссийской федерации плавания призвал воздержаться от спекуляций по теме допинга

В понедельник стало известно, что комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим кодексу организации, а также применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности на четыре года лишить российских спортсменов возможности выступать на международных соревнованиях под флагом страны, а также запретить проводить международные турниры на территории РФ. В среду министр спорта РФ Павел Колобков провел рабочую встречу с руководителями российских спортивных федераций.

"Главы федераций сегодня собрались в министерстве в большинстве, а это говорит о том, что у нас существует спортивное братство и оно едино в своем понимании создавшейся ситуации, - сказал Сальников. - Встреча была полезна, мы услышали мнения друг друга и получили основную информацию - мы готовимся к Играм. Я в этом нисколько не сомневаюсь, потому что наши спортсмены этим в настоящее время и занимаются. Ситуация обострена тем, что сейчас в прессе идут широкие обсуждения людьми, обладающими какими-то крупицами информации, и этим начинают спекулировать".

"Я не хочу сказать, что нет повода для полного спокойствия, но и для паники повода тоже быть не должно, - добавил Сальников. - Я считаю, что позиция наша в этом отношении совершенно четкая, руководителей и организаций. Мы тренируемся, готовимся выступать на соревнованиях, организуем соревнования. И я еще раз хочу призвать, чтобы люди воздержались от спекуляций и рассказов об ужасах, жизнь и так достаточно сложна".

В сентябре WADA инициировало рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА из-за обнаруженных изменений в базе данных московской лаборатории за 2012-2015 годы. Внеочередное заседание исполкома WADA, на котором будет решен российский вопрос, состоится 9 декабря.