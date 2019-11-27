{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Драчев считает полезной встречу глав спортивных федераций с министром спорта РФ

Глава Союза биатлонистов России пояснил, что на встрече была представлена полная картина по ситуации с возможными санкциями WADA

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев считает, что встреча глав спортивных федераций с министром спорта России Павлом Колобковым в среду стала полезной для всех сторон. Об этом Драчев заявил ТАСС.

На эту тему
Колобков провел рабочую встречу с главами российских спортивных федераций

В ходе встречи обсуждались работа федераций в свете последних рекомендаций комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) и ход подготовки сборных к Олимпийским играм в Токио и Пекине.

"Эта встреча прошла очень вовремя, у многих из нас не было полной картины происходящего, - сказал Драчев. - Сегодня мы получили полную информацию, чтобы понимать сложившуюся ситуацию, а она непростая. Мы хотели понять, что происходит, и своевременно получили информацию, теперь мы идем спокойно работать. В биатлоне уже начались Кубок мира и Кубок IBU, и в дальнейшем мы продолжим работу совместно с Министерством спорта".

В понедельник комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим кодексу организации, а также применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности на четыре года лишить российских спортсменов возможности выступать на международных соревнованиях под флагом страны и запретить проводить крупные международные турниры на территории РФ. Исполком WADA примет решение о санкциях в отношении РУСАДА 9 декабря на заседании в Париже.

Теги
Колобков, Павел АнатольевичДрачев, Владимир ПетровичВопрос участия россиян в международных соревнованиях
Реклама на ТАСС
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
Драчев: биатлонистов нет в списке подозреваемых на основе базы московской лаборатории
Ранее WADA предъявило обвинения 47 россиянам на основе проверки неизмененной части базы данных лаборатории, которую организация получила в январе
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС