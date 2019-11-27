Драчев считает полезной встречу глав спортивных федераций с министром спорта РФ

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев считает, что встреча глав спортивных федераций с министром спорта России Павлом Колобковым в среду стала полезной для всех сторон. Об этом Драчев заявил ТАСС.

В ходе встречи обсуждались работа федераций в свете последних рекомендаций комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) и ход подготовки сборных к Олимпийским играм в Токио и Пекине.

"Эта встреча прошла очень вовремя, у многих из нас не было полной картины происходящего, - сказал Драчев. - Сегодня мы получили полную информацию, чтобы понимать сложившуюся ситуацию, а она непростая. Мы хотели понять, что происходит, и своевременно получили информацию, теперь мы идем спокойно работать. В биатлоне уже начались Кубок мира и Кубок IBU, и в дальнейшем мы продолжим работу совместно с Министерством спорта".

В понедельник комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим кодексу организации, а также применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности на четыре года лишить российских спортсменов возможности выступать на международных соревнованиях под флагом страны и запретить проводить крупные международные турниры на территории РФ. Исполком WADA примет решение о санкциях в отношении РУСАДА 9 декабря на заседании в Париже.