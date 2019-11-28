Опередивший время. 80 лет назад родился олимпийский чемпион по баскетболу Геннадий Вольнов

Жизнь и карьера одного из величайших баскетболистов в истории СССР Геннадия Вольнова насквозь пропитаны всем тем, что делает этот вид спорта уникальным, — профессионализмом и духом бунтарства. В детстве он даже не задумывался о карьере в спорте. Его отец Георгий Прокофьевич пропал без вести при невыясненных обстоятельствах в первые дни войны. Мать Вера Васильевна работала на обувном заводе и едва сводила концы с концами. Юность будущей легенды отечественного спорта, как и у подавляющего большинства ребят в то тяжелейшее время, была непростой. К тяготам военного положения примешивалось и то, что он был довольно болезненным ребенком.

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Примерно к седьмому классу школы Вольнов начал стремительно расти — прибавил примерно 20 сантиметров и продолжал вытягиваться. В советское время парни высокого роста были чуть ли не обречены на попадание в баскетбольную секцию — тренеры приходили в школы и забирали их к себе. С Вольновым получилось так же. В 1957 году его заметил тренер Юрий Дохалов и пригласил заниматься. И Вольнов принял приглашение, но не столько из-за желания играть в баскетбол, сколько из-за того, что это позволило ему получать талоны на еду. Первый в своем роде Серьезно заниматься баскетболом он начал в 17 лет. Тогда же впервые воочию увидел баскетбольный матч — в 1956 году. То есть понимание специфики вида спорта у него в тот момент отсутствовало. Но он очень быстро учился. Командой, в которую попал Вольнов, занялся известный детский тренер Виталий Ярошевский. Вполне вероятно, что именно он разглядел в нем символ новой эпохи баскетбола, суть которой состоит в уходе от четких позиций в сторону универсальности. Она придет значительно позже — более чем через полвека. Сейчас так играют суперзвезды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Но пионером в этом направлении был Вольнов.

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На площадке он мог закрыть едва ли не все позиции. Его спокойно можно было ставить легким форвардом, и быстрые ноги вкупе с высочайшей техникой заводили соперников в тупик. Он мог сыграть тяжелого форварда и неплохо "потолкаться" под чужим щитом. Мог выйти центровым, причем эффективно отыгрывать эту роль ему не мешали ни рост (201 см — тогда центровые были значительно выше), ни вес (на пике лишь 84 кг). А если возникнет необходимость — сыграть атакующего защитника и благодаря своим выдающимся снайперским способностям блистать не хуже тех, для кого эта позиция родная. О броске Вольнова можно и нужно упомянуть отдельно. В те годы бросающих "больших" практически не было. Вид игроков, сочетающих в себе физическую мощь и мягкую кисть рабочей руки, даже сейчас воспринимается как нечто уникальное, что уж говорить про времена, когда вся суть игры сводилась к монотонному заталкиванию соперника под щит и попаданию из-под кольца. Можно смело утверждать, что именно с Вольнова в Европе начался тренд на центровых-снайперов, который дошел до НБА лишь в последние годы. Он и сам это понимал. Спустя некоторое время Вольнов из медлительного и неуклюжего юноши превратился в пластичного, юркого баскетболиста, способного доставить мяч в корзину самыми разными способами. Включая знаменитый слэм-данк, который Вольнов начал делать первым в СССР. А главное — он начал чувствовать игру и позднее стал большим теоретиком, одним из первых в мире, предсказавших скорое увеличение темпа баскетбола и крен в сторону дальних бросков. Эпоха Вольнова В 1957 году он привел сборную Москвы к победе на школьной спартакиаде в Риге, получив приз лучшему игроку турнира. После этого Ярошевский, руководивший той командой, получил назначение в московский "Спартак". Одним из первых его решений на посту главного тренера клуба было приглашение Вольнова. Довольно быстро стало понятно, что его перспективы на профессиональном уровне колоссальны. После первого же года игры за "Спартак" им стали интересоваться лучшие клубы СССР. В итоге он в 1959-м сделал выбор в пользу ЦСКА. Так началась эпоха Вольнова в армейском клубе, длившаяся более десяти лет. Именно с его приходом ЦСКА смог выйти из тени рижского СКА — при Вольнове москвичи выиграли национальное первенство аж восемь раз.

Примерно в то же время молодого центрового приметили и в сборной страны. В 1959 году он в составе национальной команды поехал на свой первый чемпионат Европы и с ходу помог сборной завоевать золото. На турнире Вольнов закрепился в стартовом составе, несмотря на то, что ему было лишь 19 лет. В скором времени он стал полноправным лидером и капитаном сборной. В 1960-м советские баскетболисты завоевали серебро Олимпиады в Риме, а еще через год выиграли третий кряду (и второй с момента прихода Вольнова в команду) титул чемпионов Европы. Еще через два года сборную возглавил легендарный Александр Гомельский, после чего советская команда выиграла еще четыре золота европейских первенств (в двух из этих турниров Вольнов признавался самым ценным игроком), серебро и бронзу Олимпийских игр, а также бронзу и золото чемпионатов мира. Закат и новый рассвет Вольнов был лучшим игроком сборной СССР, но возраст, как известно, не щадит никого. Уже на чемпионате Европы 1969 года его воспринимали не иначе как ветерана. К тому времени у него испортились отношения с тренерским штабом как в сборной, так и в ЦСКА, так что в состав его ставили неохотно. А если быть точным — вообще не ставили. Он не сыграл ни одного матча на предварительном этапе и появился лишь в середине финальной встречи против югославов. Ему доверили ровно 20 минут, за которые он набрал 26 очков, которых в итоге хватило для победы. И за эти самые 20 минут Вольнов был признан самым ценным баскетболистом турнира.

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