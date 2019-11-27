Выборы нового президента ВФЛА пройдут не раньше последних чисел января

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Выборы нового президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) пройдут не раньше последних чисел января. Как сообщила пресс-службе ВФЛА и. о. главы организации Юлия Тарасенко, федерация не намерена нарушать устав при созыве внеочередной выборной конференции.

Необходимость проведения выборов возникла в связи с уходом Дмитрия Шляхтина с поста главы ВФЛА. 23 ноября он подал заявление об отставке в связи с выдвинутыми против него и еще четырех сотрудников ВФЛА обвинениями за вмешательство в расследование по делу российского прыгуна в высоту Данилы Лысенко, который в начале августа 2018 года был временно отстранен от участия в соревнованиях из-за неоднократного нарушения правил доступности. Тарасенко была избрана исполняющей обязанности президента ВФЛА в субботу на заседании президиума организации.

"Внеочередная выборная конференция будет созвана в сроки, не противоречащие уставу ВФЛА", - сказала Тарасенко.

Устав организации гласит, что президиум организации должен принять решение о созыве конференции не позднее чем за 60 дней до ее проведения. Таким образом, новый президент ВФЛА может быть избран не раньше последних чисел января.

В понедельник Олимпийский комитет России (ОКР) рекомендовал ВФЛА принять меры по полному обновлению руководящего состава организации в связи с "делом Лысенко", в котором, помимо Шляхтина, оказались замешаны еще четыре сотрудника федерации. В противном случае ОКР пригрозил национальной федерации лишением членства.

27 ноября в Министерстве спорта России состоялось заседание комиссии по государственной аккредитации общественных организаций для наделения их статусом общероссийской спортивной федерации, на которой был рассмотрен вопрос о возможном нарушении ВФЛА антидопинговых правил. Комиссия поддержала намерение ВФЛА провести внеочередную выборную конференцию в сроки, не противоречащие уставу организации. "Касательно рекомендаций по увольнению и выведению из состава руководящих органов ВФЛА временно отстраненных в связи с делом Лысенко могу сказать, что данный пункт уже частично выполнен", - заметила Тарасенко.