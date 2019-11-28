Последний шанс. Футбольный ЦСКА на грани худшего в XXI веке выступления в еврокубках

Чтобы сохранить шансы на выход в 1/16 финала Лиги Европы, армейцам нужно выиграть два оставшихся матча в своей группе

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Российский футбольный клуб ЦСКА в четверг на своем поле проведет матч пятого тура группового турнира Лиги Европы против болгарского "Лудогорца". По итогам этой игры столичная команда может лишиться шансов на выход в плей-офф, параллельно показав худший результат за время выступлений в основной сетке еврокубков в XXI веке.

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С 2001 года ЦСКА пропустил только один розыгрыш турниров под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), в активе клуба 18 сезонов подряд, в которых он как минимум участвовал в квалификационных раундах Лиги чемпионов, Кубка УЕФА или пришедшей ему на смену Лиги Европы. Из них только в двух москвичам не удалось преодолеть отборочную стадию - в сезоне-2012/13 ЦСКА уступил в четвертом раунде квалификации Лиги Европы шведскому клубу АИК (1:0 - на выезде, 0:2 - дома), а в сезоне-2003/04 армейцы не смогли попасть в основную сетку Лиги чемпионов, проиграв по сумме двух встреч македонскому "Вардару" (1:2 - дома, 1:1 - на выезде). Для сравнения, петербургский "Зенит", московские "Спартак" и "Локомотив" за это же время провели 16, 14 и 13 еврокубковых кампаний соответственно. Ни одна из этих команд за последние 19 лет не проводила столько сезонов кряду на международной арене. В этом веке московский клуб 11 раз участвовал в групповой стадии Лиги чемпионов - самого представительного клубного турнира Европы и мира, дважды выйдя в плей-офф (1/8 финала в 2012 году и четвертьфинал двумя годами ранее). Еще трижды ЦСКА становился третьим в группе, после чего продолжал выступление в Кубке УЕФА или Лиге Европы. В 2005 году попадание во второй по значимости клубный турнир УЕФА завершилось победой в финале над португальским "Спортингом" (3:1). В 2007-м и 2018-м армейцы доходили до 1/16 и 1/4 финала, проиграв израильскому "Маккаби" и английскому "Арсеналу" соответственно.

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Еще шесть раз ЦСКА занимал четвертое, последнее, место в группах, где соперниками команды наряду с ведущими клубами Европы (английские "Манчестер Юнайтед" , "Манчестер Сити" и "Челси", немецкая "Бавария", испанский "Реал" и многие другие) были также крепкие середняки из ведущих чемпионатов, лидеры первенств Португалии, Нидерландов и Турции. Худшим по разнице забитых и пропущенных мячей для команды (-9) стал сезон-2013/14, в котором подопечные Леонида Слуцкого в шести играх пропустили 17 мячей, забив восемь. Тогда соперниками москвичей были "Манчестер Сити" и "Бавария", а также чешская "Виктория". Самыми неудачными с точки зрения забитых мячей для ЦСКА были сезоны-2015/16 и 2016/17, в каждом из розыгрышей команда забила по пять мячей. Для сравнения, ближайший соперник ЦСКА, "Лудогорец", был основан летом 2001 года. За короткую историю клуб проделал путь от новичка до одного из флагманов болгарского футбола. Дебют команды из Разграда в еврокубках состоялся в 2012 году, в общей же сложности она дважды пробивалась в групповую стадию Лиги чемпионов, а лучшим результатом на международной арене для нее на данный момент является выход в 1/8 финала Лиги Европы в сезоне-2013/14. Положение ЦСКА в Лиге Европы В Лиге Европы и предшествовавшем ей Кубке УЕФА уровень соперников априори ниже, чем в Лиге чемпионов. Тем не менее, ЦСКА во второй раз в XXI веке рискует не выйти в плей-офф второго по значимости еврокубка, начиная выступление в нем с ранних стадий. В сезоне-2005/06, когда в каждой группе было по пять команд, а в стадию игр на вылет после четырех очных встреч выходили по три клуба, армейцы стали четвертыми в группе с французским "Марселем", голландским "Херенвеном", болгарским "Левски" и румынским "Динамо". Тогда команда, которую тренировал Валерий Газзаев, забила три мяча и пропустила четыре.

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На этом фоне результаты ЦСКА в нынешнем розыгрыше Лиги Европы по состоянию на день игры пятого тура бьют несколько антирекордов. Так, в четырех предыдущих встречах - с "Лудогорцем", испанским "Эспаньолом" и дважды с венгерским "Ференцварошем" - команда забила всего один гол, автором которого стал защитник Игорь Дивеев. При этом красно-синие пропустили 10 мячей, тем самым повторив собственный антирекорд по разнице забитых и пропущенных мячей в еврокубках. Безголевая серия команды насчитывает 349 минут, что является антирекордом клуба в одном еврокубковом сезоне; предыдущее "достижение", установленное ЦСКА в Лиге чемпионов сезона-2015/16, составляло 331 минуту. Чтобы сохранить шансы на выход в 1/16 финала Лиги Европы, ЦСКА нужно выиграть два оставшихся матча в своей группе - в четверг у "Лудогорца" и 12 декабря в Барселоне у "Эспаньола". При этом шести очков армейцам будет недостаточно - болгарский клуб, учитывая поражение в первом матче со счетом 1:5, нужно обыграть со счетом 4:0 или с разницей в пять и более мячей. Помимо этого, российской команде необходимо, чтобы в параллельных играх в пятом и шестом турах идущий третьим в группе "Ференцварош" набрал не больше одного очка в играх с "Эспаньолом" и "Лудогорцем". Матч между ЦСКА и "Лудогорцем" пройдет на стадионе "ВЭБ-Арена". Начало игры - 20:55 мск.