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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Кириленко: у российского баскетбола проблем с допингом никогда не было и не будет

Ранее WADA сообщило, что комитет по соответствию рекомендовал отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года
Глава РФБ Андрей Кириленко Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Глава РФБ Андрей Кириленко
© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российская федерация баскетбола (РФБ) не сталкивалась с проблемой допинга, и этого не должно произойти в будущем. Об этом ТАСС в четверг заявил президент РФБ Андрей Кириленко.

В понедельник комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим кодексу организации, а также применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности на четыре года лишить российских спортсменов возможности выступать на главных международных соревнованиях под флагом страны и запретить проводить международные турниры на ее территории.

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"У нас проблем с допингом никогда не было и, надеюсь, не будет", - сказал Кириленко.

Российские баскетболисты в квалификационном олимпийском турнире сыграют в хорватском Сплите, они попали в группу А вместе с командами Германии и Мексики, в группе В встретятся команды Хорватии, Бразилии и Туниса. Матчи пройдут в июне 2020 года. Две сильнейшие сборные из каждой группы выйдут в полуфиналы, победитель турнира получит путевку на Олимпийские игры.

"Что касается мужской сборной и ее отбора на Олимпиаду, то главное понять, кто будет здоров и сможет поехать. А группа нам досталась сложная. В квалификации играют четыре команды примерно одного уровня - Хорватия, Бразилия, Германия и мы", - рассказал Кириленко.

Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года, соревнования по баскетболу состоятся с 26 июля по 9 августа.

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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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