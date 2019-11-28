Кириленко: у российского баскетбола проблем с допингом никогда не было и не будет

В понедельник комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим кодексу организации, а также применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности на четыре года лишить российских спортсменов возможности выступать на главных международных соревнованиях под флагом страны и запретить проводить международные турниры на ее территории.

МОСКВА, 28 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российская федерация баскетбола (РФБ) не сталкивалась с проблемой допинга, и этого не должно произойти в будущем. Об этом ТАСС в четверг заявил президент РФБ Андрей Кириленко.

"У нас проблем с допингом никогда не было и, надеюсь, не будет", - сказал Кириленко.

Российские баскетболисты в квалификационном олимпийском турнире сыграют в хорватском Сплите, они попали в группу А вместе с командами Германии и Мексики, в группе В встретятся команды Хорватии, Бразилии и Туниса. Матчи пройдут в июне 2020 года. Две сильнейшие сборные из каждой группы выйдут в полуфиналы, победитель турнира получит путевку на Олимпийские игры.

"Что касается мужской сборной и ее отбора на Олимпиаду, то главное понять, кто будет здоров и сможет поехать. А группа нам досталась сложная. В квалификации играют четыре команды примерно одного уровня - Хорватия, Бразилия, Германия и мы", - рассказал Кириленко.

Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года, соревнования по баскетболу состоятся с 26 июля по 9 августа.