В FIDE заявили, что Шахматная олимпиада в России подпадает под исключение WADA

В понедельник комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим кодексу организации, а также применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности на четыре года запретить проводить крупные международные турниры на территории РФ. В релизе WADA отмечается, что санкции со стороны организации коснутся только "мультиспортивных" турниров, под санкции WADA не попадут чемпионаты Европы, Кубки мира и прочие менее статусные международные старты.

ТАСС, 28 ноября. Международная шахматная федерация (FIDE) считает, что Всемирная шахматная олимпиада и турнир претендентов 2020 года в России подпадают под исключение Всемирного антидопингового агентства (WADA) и на турнир не будут распространяться возможные санкции. Об этом сообщает пресс-служба FIDE.

"FIDE официально подтверждает, что контракты на проведение турнира претендентов и Всемирной шахматной олимпиады 2020 года уже подписаны. Учитывая, что в каждом случае было получено только одно заявление на организацию мероприятия, мы считаем, что оба турнира подпадают под исключение, сформулированное WADA", - говорится в сообщении.

"Принимая во внимание то, что окончательное юридическое решение по этому вопросу будет принято Спортивным арбитражным судом (CAS), и что FIDE не является одной из сторон в этом разбирательстве, FIDE будет воздерживаться от других публичных комментариев или иного вмешательства до момента принятия окончательного решения. FIDE всегда ставит интересы шахматистов выше любых других соображений, и мы будем продолжать работать на благо нашего спорта", - сообщается в релизе FIDE.

В сентябре WADA инициировало рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА из-за обнаруженных изменений в базе данных московской лаборатории за 2012-2015 годы. Внеочередное заседание исполкома WADA, на котором будет решен российский вопрос, состоится 9 декабря. У РУСАДА будет 21 день, чтобы подать в CAS апелляцию на решение исполкома.

Церемония открытия Всемирной шахматной олимпиады, первая в истории Шахматная паралимпиада, конгресс и генеральная ассамблея FIDE пройдут в Ханты-Мансийске, основной турнир - в Москве. Церемония открытия пройдет 29 июля, паралимпиада - с 30 июля по 4 августа, основной турнир - 6-17 августа. Турнир претендентов пройдет в Екатеринбурге с 15 марта по 5 апреля.