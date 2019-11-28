Тихонов: "Краснодар" не показал свою лучшую игру в матче Лиги Европы против "Базеля"

"Краснодар" обыграл швейцарский "Базель" со счетом 1:0, единственный гол на 72-й минуте встречи с пенальти забил Ари. Во время празднования гола нападающий снял с себя футболку, за что получил первое предупреждение. На пятой добавленной ко второму тайму минуте Ари получил вторую желтую карточку за стычку с защитником "Базеля" Омаром Альдерете и был удален с поля. Форвард пропустит заключительный матч "Краснодара" на групповом этапе Лиги Европы, в котором российский клуб встретится с испанским "Хетафе" 12 декабря.

"Краснодар" не показал сегодня своего лучшего футбола, но главное, что команда выиграла. Мы знаем, как умеет играть "Краснодар", сегодня этого не было. Некоторые футболисты просто выпали, не показали своей лучшей игры. Может быть, очень сильно довлел результат, но не было той уверенности", - считает Тихонов.

"Что касается Ари, то с этим защитником они уже долго взаимодействовали, пенальти заработали на нем, и другие моменты с ним были. В конце он спровоцировал нападающего "Краснодара", а Ари поддался на провокацию, так что последнюю игру пропустит. Конечно, нельзя было так делать, все-таки встреча с "Хетафе" будет для "Краснодара" решающей", - отметил Тихонов.

"Краснодар" одержал третью победу подряд в текущем розыгрыше Лиги Европы и занимает третье место в турнирной таблице группы C, набрав девять очков в пяти матчах. Лидирует "Базель", который ранее гарантировал себе выход в плей-офф Лиги Европы (10 очков), вторым идет "Хетафе" (9), на последней строчке располагается "Трабзонспор" (1).