{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Лига Европы

Тренер ФК "Лудогорец": игроков ЦСКА ждет хорошее будущее

В четверг ЦСКА дома сыграл вничью с болгарским "Лудогорцем" в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Футболистов ЦСКА в дальнейшем ждет хорошее будущее. Об этом на послематчевой пресс-конференции рассказал главный тренер "Лудогорца" Алексей Желязков.

На эту тему
ЦСКА сыграл вничью с "Лудогорцем" и потерял шансы на выход в плей-офф Лиги Европы

"Лудогорец" сыграл вничью с ЦСКА со счетом 1:1 в предпоследнем туре группового этапа Лиги Европы.

"Важно было не пропустить в течение всего матча. Считаю, что у нас были шансы взять три очка. Доволен тем, как мы сыграли, хотя могли действовать довольно собранно и агрессивно. ЦСКА очень хорошая команда, в этом году у нее смена поколений, я знаю, что ее ждет хорошее будущее", - сказал тренер.

В заключительном матче группового этапа 12 декабря "Лудогорец" сыграет дома с "Ференцварошем". В группе Н лидирует испанский "Эспаньол" (11 очков), далее идут "Лудогорец" (7), "Ференцварош" (6) и ЦСКА (2).

Реклама на ТАСС
Лига Европы
Тренеры ФК ЦСКА планируют дать отдохнуть Чалову в ближайших матчах
В четверг ЦСКА сыграл вничью с "Лудогорцем" со счетом 1:1, 21-летний Федор Чалов провел весь матч и забил гол
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС