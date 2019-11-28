Тренер ФК "Лудогорец": игроков ЦСКА ждет хорошее будущее

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Футболистов ЦСКА в дальнейшем ждет хорошее будущее. Об этом на послематчевой пресс-конференции рассказал главный тренер "Лудогорца" Алексей Желязков.

ЦСКА сыграл вничью с "Лудогорцем" и потерял шансы на выход в плей-офф Лиги Европы

"Лудогорец" сыграл вничью с ЦСКА со счетом 1:1 в предпоследнем туре группового этапа Лиги Европы.

"Важно было не пропустить в течение всего матча. Считаю, что у нас были шансы взять три очка. Доволен тем, как мы сыграли, хотя могли действовать довольно собранно и агрессивно. ЦСКА очень хорошая команда, в этом году у нее смена поколений, я знаю, что ее ждет хорошее будущее", - сказал тренер.

В заключительном матче группового этапа 12 декабря "Лудогорец" сыграет дома с "Ференцварошем". В группе Н лидирует испанский "Эспаньол" (11 очков), далее идут "Лудогорец" (7), "Ференцварош" (6) и ЦСКА (2).