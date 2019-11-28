Анохин: победа над бразильцами показала, что сборная России на ЧМ вышла на пик формы

МОСКВА, 29 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Победа над сборной Бразилии показала, что россияне сейчас находятся на пике формы на чемпионате мира по пляжному футболу. Такое мнение ТАСС высказал член комитета Российского футбольного союза по разновидностям футбола Сергей Анохин.

Сборная России обыграла бразильцев в четвертьфинале чемпионата мира, проходящего в Парагвае, со счетом 4:3.

"Безусловно, сборная Бразилии - лидер пляжного футбола, нынешняя команда очень сильна, поэтому эта победа вдвойне ценна и приятна. Наш тренерский штаб, скорее всего, продумал подготовительный цикл так, что в группе мы выглядели не в лучших кондициях, но сейчас команда находится на пике формы в середине соревнований, это очень важно, - сказал Анохин. - Турнир сложный, очень длинный, 40-градусная жара. Поэтому было важно подготовиться к стыковым играм, считаю, нам это удалось сделать".

"У нас будет усиление в лице не игравших [Алексея] Макарова и [Артура] Папоротного. Будем надеяться, что нам удастся выдержать темп этих соревнований до самого конца", - добавил он.

Россияне уже преодолели самого сильного соперника на турнире, которым были бразильцы, отметил Анохин. "Игра была очень тяжелой и обоюдоострой, хорошо сыграл вратарь Максим Чужков, несмотря на ошибку при третьем голе. Пускай бразильцы продолжают нас бояться на пляжных полях, хотелось бы завершить турнир на мажорной ноте. Выход в полуфинал - очень серьезный шаг и заявка на общий положительный результат, мы все будем думать только о победе, поскольку успех над бразильцами можно назвать историческим", - подчеркнул Анохин.

В полуфинале сборная России сыграет с победителем матча между итальянцами и швейцарцами, который пройдет в ночь на пятницу. Полуфинальная игра состоится 30 ноября.