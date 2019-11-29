Показали бразильцам характер. Сборная России по пляжному футболу вышла в полуфинал ЧМ

ТАСС, 29 ноября. Сборная России по пляжному футболу преподнесла главную сенсацию проходящего в Парагвае чемпионата мира, одержав в четвертьфинале волевую победу со счетом 4:3 над командой Бразилии. Триумфаторы прошлого турнира, состоявшегося в 2017 году на Багамских островах, сложили свои полномочия.
Россияне являются двукратными чемпионами мира, однако последний раз они завоевывали титул шесть лет назад. На турнире 2015 года подопечные Михаила Лихачева стали третьими, а на первенство 2017 года отобраться не смогли. Из состава чемпионата мира 2013 года в нынешней сборной играют пять человек: Алексей Макаров, Антон Шкарин, Кирилл Романов, Юрий Крашенинников и Дмитрий Шишин. Романов сделал в прошедшем матче с бразильцами дубль, а гол Шишина при счете 1:3 стал началом погони, увенчавшейся для команды Лихачева успехом.
Групповой этап сборная России начала тяжело. Сначала была обыграна команда Сенегала со счетом 8:7, победу вырвали в концовке встречи, а после этого россияне при неоднозначном судействе проиграли команде ОАЭ (1:4). В решающем поединке за выход в четвертьфинал со сборной Белоруссии российские футболисты победили, несмотря на отставание в два мяча по ходу матча. Свое слово в той игре сказал Борис Никоноров, оформивший хет-трик.
Возможно, подготовка россиян к чемпионату мира шла таким образом, чтобы команда вышла на пик формы к плей-офф. Об этом размышлял после матча с командой Бразилии член комитета Российского футбольного союза (РФС) по разновидностям футбола Сергей Анохин.
"Наш тренерский штаб, вероятно, продумал подготовительный цикл именно так. В группе мы выглядели не лучшим образом, но сейчас команда находится на пике формы в середине турнира, это очень важно. Чемпионат мира сложный, очень длинный, жара играет свою роль. Было важно подготовиться к матчам плей-офф, считаю, что нам это удалось сделать", - сказал Анохин ТАСС.
Итальянцы следующие
В игре с бразильцами не смогли из-за дисквалификации принять участие Макаров и чемпион мира 2011 года Артур Папоротный. В этом году россияне уже два раза встречались с командой Бразилии, проиграв в обоих матчах. В финале Всемирных пляжных игр сборная России уступила со счетом 3:9, а в полуфинале Межконтинентального кубка проиграла по пенальти. Последний раз на чемпионатах мира соперники встречались в четвертьфинале 2015 года, тогда россияне победили со счетом 6:5.
После начала второго периода россияне уступали со счетом 1:3, при этом один из мячей забил вратарь бразильцев Мао. Такое отставание подопечных Лихачева не сломило, счет удалось сравнять благодаря красивым ударам Шишина и Романова. В конце третьего периода россияне вышли вперед - Романов пяткой подправил дальний удар Шишина. Отлично играл голкипер Максим Чужков, за девять секунд до конца основного времени отразивший удар бразильцев в упор.
"Игра была очень тяжелой и обоюдоострой, хорошо сыграл вратарь Максим Чужков, несмотря на ошибку при третьем голе (голкипер пропустил мяч под рукой - прим. ТАСС). Пусть бразильцы продолжают нас бояться на пляжных полях, хотелось бы завершить турнир на мажорной ноте", - сказал Анохин.
Победу удалось отстоять, а бразильцы уже во второй раз в истории оказались вне четверки лучших, при этом снова подобное произошло после игры со сборной России. "Показали настоящий русский характер, сыграли очень грамотно в тактическом плане. Все это помогло нам одержать историческую победу", - сказал ТАСС после игры Лихачев.
В полуфинале сборная России сыграет с итальянцами, которые одолели со счетом 5:4 команду Швейцарии. В другом полуфинале сборная Японии встретится с командой Португалии. Встречи пройдут 30 ноября и в ночь на 1 декабря соответственно.
Сборная Италии за всю историю выступлений на чемпионатах мира не выигрывала турнир. Команда по одному разу становилась серебряным (2008) и бронзовым (1996) призером. Сборная Японии ранее дважды выходила в полуфинал (2000, 2005), однако оба раза уступала на этой стадии и проигрывала встречу за третье место. Команда Португалии является двукратным победителем турнира (2001, 2015), три раза она завоевывала серебряные медали (1999, 2002, 2005) и один раз - бронзовые награды (2006).