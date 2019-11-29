Показали бразильцам характер. Сборная России по пляжному футболу вышла в полуфинал ЧМ

ТАСС, 29 ноября. Сборная России по пляжному футболу преподнесла главную сенсацию проходящего в Парагвае чемпионата мира, одержав в четвертьфинале волевую победу со счетом 4:3 над командой Бразилии. Триумфаторы прошлого турнира, состоявшегося в 2017 году на Багамских островах, сложили свои полномочия.

Россияне являются двукратными чемпионами мира, однако последний раз они завоевывали титул шесть лет назад. На турнире 2015 года подопечные Михаила Лихачева стали третьими, а на первенство 2017 года отобраться не смогли. Из состава чемпионата мира 2013 года в нынешней сборной играют пять человек: Алексей Макаров, Антон Шкарин, Кирилл Романов, Юрий Крашенинников и Дмитрий Шишин. Романов сделал в прошедшем матче с бразильцами дубль, а гол Шишина при счете 1:3 стал началом погони, увенчавшейся для команды Лихачева успехом.

Групповой этап сборная России начала тяжело. Сначала была обыграна команда Сенегала со счетом 8:7, победу вырвали в концовке встречи, а после этого россияне при неоднозначном судействе проиграли команде ОАЭ (1:4). В решающем поединке за выход в четвертьфинал со сборной Белоруссии российские футболисты победили, несмотря на отставание в два мяча по ходу матча. Свое слово в той игре сказал Борис Никоноров, оформивший хет-трик.

Возможно, подготовка россиян к чемпионату мира шла таким образом, чтобы команда вышла на пик формы к плей-офф. Об этом размышлял после матча с командой Бразилии член комитета Российского футбольного союза (РФС) по разновидностям футбола Сергей Анохин.

"Наш тренерский штаб, вероятно, продумал подготовительный цикл именно так. В группе мы выглядели не лучшим образом, но сейчас команда находится на пике формы в середине турнира, это очень важно. Чемпионат мира сложный, очень длинный, жара играет свою роль. Было важно подготовиться к матчам плей-офф, считаю, что нам это удалось сделать", - сказал Анохин ТАСС.

Итальянцы следующие

В игре с бразильцами не смогли из-за дисквалификации принять участие Макаров и чемпион мира 2011 года Артур Папоротный. В этом году россияне уже два раза встречались с командой Бразилии, проиграв в обоих матчах. В финале Всемирных пляжных игр сборная России уступила со счетом 3:9, а в полуфинале Межконтинентального кубка проиграла по пенальти. Последний раз на чемпионатах мира соперники встречались в четвертьфинале 2015 года, тогда россияне победили со счетом 6:5.