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Футбол в Нидерландах

Руководство ФК "Витесс" примет решение по отставке Слуцкого в ближайшее время

Технический директор сообщил, что заявление российского тренера пока обсуждается

ТАСС, 30 ноября. Руководство голландского футбольного клуба "Витесс" примет решение по поводу отставки российского специалиста Леонида Слуцкого в ближайшее время. Об этом сообщил технический директор клуба Мохаммед Аллах, комментарий которого приводит пресс-служба.

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В субботу Слуцкий заявил, что подает в отставку с поста главного тренера "Витесса". В последних пяти турах чемпионата Нидерландов клуб потерпел пять поражений и занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 23 очка в 15 матчах.

"После поражения от "Херенвена" Леонид Слуцкий заявил, что хочет немедленно уйти в отставку с поста главного тренера. Клуб в настоящее время обсуждает решение, чтобы принять его как можно быстрее", - сказал технических директор.

Слуцкий начал работу с "Витессом" летом 2018 года, подписав с клубом двухлетний контракт, в тренерский штаб специалиста входили бывшие защитники сборной России и столичного ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие, а также Олег Яровинский. До этого Слуцкий работал в английском "Халле", российских клубах ЦСКА, "Крылья Советов", "Москва", "Уралан", "Олимпия", возглавлял сборную России. Под руководством специалиста ЦСКА стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России, он трижды становился лучшим тренером года по версии РФС. Под его руководством сборная России выступала на чемпионате Европы 2016 года.

Теги
Слуцкий, Леонид ВикторовичФутбол в Нидерландах
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