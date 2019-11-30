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Зимние олимпийские виды спорта

Бородавко: Большунов с травмой спины показал хорошее время в гонке на 15 км на этапе КМ

Российский лыжник показал пятый результат

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Российский лыжник Александр Большунов в гонке классическим стилем на 15 км на этапе Кубка мира в финской Руке показал хорошее время, особенно с учетом травмы. Такое мнение высказал ТАСС в субботу тренер лыжника Юрий Бородавко.

Победу в гонке одержал финн Ийво Нисканен, который преодолел дистанцию за 35 минут 17 секунд. Вторым стал норвежец Йоханнес Клебо (+13,0), третьим - его соотечественник Эмиль Иверсен (+14,9). Большунов отстал от победителя на 43,8 секунды и занял пятое место, в пятницу он стал четвертым в спринте.

"Это хорошее место, впереди него только очень сильные лыжники-"классисты". Учитывая состояние Александра, результат неплохой, тем более, что видим у него огромный резерв. Показывать такие секунды с небольшой травмой спины - это достаточно хорошо", - отметил тренер.

"Сезон только начинается, нельзя недооценивать соперников. Удивил сегодня Клебо, за этот год он серьезно добавил в дистанционных гонках. Он один из главных конкурентов в борьбе за победу в общем зачете Кубка мира и, став сегодня вторым, показал, что может бежать не только спринт, но и дистанции", - добавил Бородавко.

Большунов является трехкратным серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр в Пхёнчхане. На чемпионате мира по лыжным видам спорта 2019 года в австрийском Зеефельде он завоевал четыре серебряные награды. Большунов занял второе место в общем зачете Кубка мира по итогам сезона-2018/19.

Первый этап Кубка мира по лыжным гонкам завершится в воскресенье гонкой преследования (15 км у мужчин и 10 км у женщин).

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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