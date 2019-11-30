Дюков: сборную Финляндии по футболу отличает хорошая организация игры

БУХАРЕСТ, 30 ноября. /ТАСС/. Сборную Финляндии по футболу, которая стала последним соперником сборной России на чемпионате Европы 2020 года, отличает хорошая организация игры. Такое мнение журналистам высказал президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.
Жеребьевка группового этапа чемпионата Европы прошла в субботу в Бухаресте. Сборные России и Финляндии сыграют в группе B с командами Бельгии и Дании.
"Я бы не стал сейчас загадывать, многое будет зависеть от того, как та или иная команда будет готова, - сказал Дюков. - Если говорить о сборной Финляндии, то она достаточно уверенно провела отборочный турнир. Понятно, что у них будет дебют [на Евро], но эту команду, как и сборную Дании, отличает хорошая организация игры, у нее есть достаточное число игроков, которые играют в сильных европейских чемпионатах".
В группу к сборным России, Бельгии и Дании при жеребьевке могли попасть только команды Финляндии и Уэльса. "Если бы даже была сборная Уэльса, стадион все равно был бы полным. Обсуждали этот вопрос с УЕФА, они вообще не видят никаких проблем с реализацией билетов: количество заявок на матчи в Петербурге значительно превышает количество мест", - отметил глава РФС.
Также Дюков высказался о задачах сборной России на предстоящий турнире. "Нам надо ставить задачу выйти из группы. После этого будем ставить новые цели", - сказал он.
Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах с 12 июня по 12 июля 2020 года. Матчи состоятся в Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Сборная России два матча проведет в Санкт-Петербурге - 13 июня с бельгийцами и 17 июня с финнами, и один матч в Копенгагене - с датчанами 22 июня.