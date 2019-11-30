Дюков: сборную Финляндии по футболу отличает хорошая организация игры

"Я бы не стал сейчас загадывать, многое будет зависеть от того, как та или иная команда будет готова, - сказал Дюков. - Если говорить о сборной Финляндии, то она достаточно уверенно провела отборочный турнир. Понятно, что у них будет дебют [на Евро], но эту команду, как и сборную Дании, отличает хорошая организация игры, у нее есть достаточное число игроков, которые играют в сильных европейских чемпионатах".

В группу к сборным России, Бельгии и Дании при жеребьевке могли попасть только команды Финляндии и Уэльса. "Если бы даже была сборная Уэльса, стадион все равно был бы полным. Обсуждали этот вопрос с УЕФА, они вообще не видят никаких проблем с реализацией билетов: количество заявок на матчи в Петербурге значительно превышает количество мест", - отметил глава РФС.

Также Дюков высказался о задачах сборной России на предстоящий турнире. "Нам надо ставить задачу выйти из группы. После этого будем ставить новые цели", - сказал он.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах с 12 июня по 12 июля 2020 года. Матчи состоятся в Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Сборная России два матча проведет в Санкт-Петербурге - 13 июня с бельгийцами и 17 июня с финнами, и один матч в Копенгагене - с датчанами 22 июня.