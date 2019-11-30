Глава Украинской ассоциации футбола не думает о возможном матче против россиян на Евро

БУХАРЕСТ, 30 ноября. /ТАСС/. Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко заявил, что не думает о возможном матче национальной команды против сборной России в плей-офф чемпионата Европы 2020 года. Об этом Павелко сообщил журналистам после жеребьевки Евро в Бухаресте.

Сборная России сыграет в группе B с командами Бельгии, Дании и Финляндии. Футболисты из Украины попали в группу C с командами Нидерландов и Австрии, еще одним участником группы станет победитель плей-офф среди команд Лиги наций. При жеребьевке групп сборные России и Украины были разведены, но могут встретиться в плей-офф турнира.

"Для нас важно, чтобы Украина выступила как можно лучше, на соперников мы будем смотреть по ходу турнира", - сказал Павелко.

Сборная Украины в третий раз сыграет на чемпионате Европы, украинские футболисты участвовали в турнирах 2012 и 2016 годов, оба раза команда не смогла выйти из группы.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов. Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года.