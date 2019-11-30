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Евро-2020

Тренер сборной Бельгии: россияне на Евро-2020 сыграет сильнее, чем в матчах отбора

Бельгийцы дважды обыграли команду России в отборочном турнире
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ
Описание
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес
© EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ

БУХАРЕСТ, 30 ноября. /ТАСС/. Главный тренер сборной Бельгии по футболу Роберто Мартинес считает, что игра российской команды в финальной части чемпионата Европы будет кардинально отличаться от той, что она показывала в матчах отборочного турнира. Такое мнение Мартинес высказал журналистам.

В субботу в Бухаресте состоялась жеребьевка финальной части чемпионата Европы 2020 года. Сборная России сыграет в группе B с командами Бельгии, Дании и Финляндии. Команды Бельгии и России встречались в отборочном турнире, где бельгийцы одержали две победы (3:1 и 4:1).

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"Россия во второй игре [отборочного турнира] предстала совершенно иной, по сравнению с той, что была в первом матче. Во второй игре она была очень храброй, много атаковала, старалась играть вперед. На чемпионате мира она сумела выбить испанцев. Так что я уверен, что на чемпионате Европы мы увидим Россию, которая будет кардинально отличаться от той, что была во время отборочной кампании", - сказал Мартинес.

Сборная Бельгии в шестой раз примет участие в чемпионате Европы, команда занимает первое место в рейтинге Международной федерации футбола. Российская команда на Евро 13 июня сыграет в Петербурге с командой Бельгии, 17 июня - в Петербурге со сборной Финляндии, 22 июня - в Копенгагене с командой Дании.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов. Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года.

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Евро-2020
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