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Евро-2020

Тренеры сборных Бельгии и Финляндии считают вариант базирования в Петербурге оптимальным

Команды проведут по два матча в Санкт-Петербурге в рамках Евро-2020

БУХАРЕСТ, 30 ноября. /ТАСС/. Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес и наставник команды Финляндии Маркку Канерва заявили, что вариант с базированием в Санкт-Петербурге во время чемпионата Европы по футболу 2020 года является для них предпочтительным. Об этом они рассказали журналистам.

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Сборные Бельгии и Финляндии на чемпионате Европы 2020 года сыграют в группе B с командами России и Дании - хозяевами турнира. Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии (два - с участием сборной России) и один из четвертьфиналов.

"Нам достался сложный календарь, мы играем в Санкт-Петербурге, затем в Копенгагене, а потом опять в Санкт-Петербурге. Нам нужно хорошо подготовиться, поэтому мы переносим свою базу в Санкт-Петербург во избежание дополнительных перелетов", - сказал Мартинес.

"Нашей базой на время чемпионата Европы должен стать Санкт-Петербург", - заявил Канерва.

Российская команда на Евро 13 июня сыграет в Петербурге с командой Бельгии, 17 июня - в Петербурге со сборной Финляндии, 22 июня - в Копенгагене с командой Дании.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов. Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года.

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Евро-2020
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