Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с командой Польши 2 июня

ТАСС, 30 ноября. Сборная Польши по футболу 2 июня проведет товарищеский матч против команды России в рамках подготовки к чемпионату Европы. Об этом в Twitter сообщил генеральный секретарь Польского футбольного союза Мацей Савицкий.

"Подтверждены товарищеские матчи нашей сборной: 31 марта - Польша - Украина, 2 июня - Польша - Россия", - написал Савицкий.

18 ноября пресс-служба Молдавской федерации футбола сообщила, что сборная России проведет товарищескую встречу против команды Молдавии, которая должна пройти в Кишиневе 31 марта 2020 года. Российский футбольный союз эту информацию не подтвердил.

На групповой стадии чемпионата Европы российская команда встретится с бельгийцами (13 июня в Санкт-Петербурге), финнами (17 июня в Санкт-Петербурге) и датчанами (22 июня в Копенгагене).

Сборная Польши на чемпионате Европы сыграет в группе E с командами Испании, Швеции и победителем плей-офф Лиги наций, в котором сыграют сборные Боснии и Герцеговины, Словакии, Ирландии и Северной Ирландии.