{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Евро-2020

Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с командой Польши 2 июня

Встреча пройдет в рамках подготовки к Евро-2020
Нападающий сборной Польши Роберт Левандовский EPA-EFE/ANDREJ CUKIC
Описание
Нападающий сборной Польши Роберт Левандовский
© EPA-EFE/ANDREJ CUKIC

ТАСС, 30 ноября. Сборная Польши по футболу 2 июня проведет товарищеский матч против команды России в рамках подготовки к чемпионату Европы. Об этом в Twitter сообщил генеральный секретарь Польского футбольного союза Мацей Савицкий.

На эту тему
Стали известны составы групп Евро-2020

"Подтверждены товарищеские матчи нашей сборной: 31 марта - Польша - Украина, 2 июня - Польша - Россия", - написал Савицкий.

18 ноября пресс-служба Молдавской федерации футбола сообщила, что сборная России проведет товарищескую встречу против команды Молдавии, которая должна пройти в Кишиневе 31 марта 2020 года. Российский футбольный союз эту информацию не подтвердил.

На групповой стадии чемпионата Европы российская команда встретится с бельгийцами (13 июня в Санкт-Петербурге), финнами (17 июня в Санкт-Петербурге) и датчанами (22 июня в Копенгагене).

Сборная Польши на чемпионате Европы сыграет в группе E с командами Испании, Швеции и победителем плей-офф Лиги наций, в котором сыграют сборные Боснии и Герцеговины, Словакии, Ирландии и Северной Ирландии.

Теги
Евро-2020
Реклама на ТАСС
Футбол в России
Матчи "Зенит" - "Спартак" и "Локомотив" - "Динамо" продолжат программу 18-го тура РПЛ
Московское дерби начнется в 16:30 мск, а матч в Санкт-Петербурге - в 19:00
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС