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Евро-2020

Стало известно время начала матчей сборной России на Евро-2020

Две встречи начнутся в 22:00, одна - в 16:00
Описание
© EPA-EFE/ROBERT GHEMENT

ТАСС, 30 ноября. Стало известно время начала игр сборной России на чемпионате Европы 2020 года по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

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В субботу в Бухаресте прошла жеребьевка группового этапа чемпионата Европы. Сборная России сыграет в группе B с командами Бельгии, Дании и Финляндии.

Первый матч турнира сборная России проведет 13 июня в Санкт-Петербурге против команды Бельгии, матч начнется в 22:00 мск. 17 июня россияне также в Санкт-Петербурге встретятся с финнами, начало - 16:00 мск. С датчанами российская команда сыграет 22 июня в Копенгагене, начало - 22:00 мск.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов. Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года.

Теги
Евро-2020
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