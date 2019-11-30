Стало известно время начала матчей сборной России на Евро-2020

ТАСС, 30 ноября. Стало известно время начала игр сборной России на чемпионате Европы 2020 года по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

В субботу в Бухаресте прошла жеребьевка группового этапа чемпионата Европы. Сборная России сыграет в группе B с командами Бельгии, Дании и Финляндии.

Первый матч турнира сборная России проведет 13 июня в Санкт-Петербурге против команды Бельгии, матч начнется в 22:00 мск. 17 июня россияне также в Санкт-Петербурге встретятся с финнами, начало - 16:00 мск. С датчанами российская команда сыграет 22 июня в Копенгагене, начало - 22:00 мск.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов. Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года.