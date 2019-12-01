Тедеев: дисквалификация не отразится на подготовке борца Садулаева к Олимпиаде

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Дисквалификация на четыре месяца не отразится на подготовке четырехкратного чемпиона мира по борьбе Абдулрашида Садулаева к Олимпийским играм. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев.
Садулаева отстранили за то, что он в сентябре вышел на церемонию награждения чемпионата мира в Казахстане в футболке с изображением имама Шамиля, северокавказского религиозного деятеля и военачальника XIX века.
"Это наказание не отразится на его подготовке к Играм. Надо и спортсменам и тренерам рассказывать, в чем можно, а чем нельзя выступать, нужно проводить образовательную работу и для тренеров, и для спортсменов. Если нам не сказали, откуда он мог знать?" - сказал Тедеев.
Садулаеву 23 года, он является олимпийским чемпионом 2016 года.