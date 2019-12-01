Тедеев: дисквалификация не отразится на подготовке борца Садулаева к Олимпиаде

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Дисквалификация на четыре месяца не отразится на подготовке четырехкратного чемпиона мира по борьбе Абдулрашида Садулаева к Олимпийским играм. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев.

Борец Садулаев дисквалифицирован на четыре месяца за нарушение экипировки на ЧМ

Садулаева отстранили за то, что он в сентябре вышел на церемонию награждения чемпионата мира в Казахстане в футболке с изображением имама Шамиля, северокавказского религиозного деятеля и военачальника XIX века.

"Это наказание не отразится на его подготовке к Играм. Надо и спортсменам и тренерам рассказывать, в чем можно, а чем нельзя выступать, нужно проводить образовательную работу и для тренеров, и для спортсменов. Если нам не сказали, откуда он мог знать?" - сказал Тедеев.

Садулаеву 23 года, он является олимпийским чемпионом 2016 года.