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Летние олимпийские виды спорта

Тедеев: дисквалификация не отразится на подготовке борца Садулаева к Олимпиаде

Спортсмен отстранен на четыре месяца от соревнований из-за нарушения экипировки
Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Дисквалификация на четыре месяца не отразится на подготовке четырехкратного чемпиона мира по борьбе Абдулрашида Садулаева к Олимпийским играм. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев.

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Садулаева отстранили за то, что он в сентябре вышел на церемонию награждения чемпионата мира в Казахстане в футболке с изображением имама Шамиля, северокавказского религиозного деятеля и военачальника XIX века.

"Это наказание не отразится на его подготовке к Играм. Надо и спортсменам и тренерам рассказывать, в чем можно, а чем нельзя выступать, нужно проводить образовательную работу и для тренеров, и для спортсменов. Если нам не сказали, откуда он мог знать?" - сказал Тедеев.

Садулаеву 23 года, он является олимпийским чемпионом 2016 года.

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Летние олимпийские виды спорта
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