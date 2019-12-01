Семин: "Динамо" переиграло "Локомотив" в матче чемпионата России во многих компонентах

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Футболисты московского "Динамо" во многих компонентах переиграли столичный "Локомотив" в матче 18-го тура чемпионата России. Об этом на послематчевой пресс-конференции заявил главный тренер "Локомотива" Юрий Семин.

"Динамо" впервые с 2013 года обыграло "Локомотив" в чемпионате России по футболу

В воскресенье "Динамо" обыграло "Локомотив" со счетом 2:1. Встреча прошла на стадионе "РЖД-Арена".

"Могу поздравить "Динамо" с победой, они переиграли нас во втором тайме, а мы допустили ошибку в простой ситуации, - сказал Семин. - Было много компонентов, в которых "Динамо" нас переиграло. В некоторых ситуациях мы действовали неправильно. Нужно время, чтобы разобраться".

"[Ошибки связаны] не только с психологией. Ошибки могут быть связаны с уровнем усталости. Поэтому футболисты не всегда принимают правильные решения", - добавил наставник железнодорожников.

В турнирной таблице "Локомотив" продолжает занимать второе место, набрав 34 очка и пять очков проигрывая лидирующему санкт-петербургскому "Зениту". "Динамо" с 24 очками идет шестым.