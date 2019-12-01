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Футбол в России

Вратарь "Динамо" Шунин назвал тяжелым матч РПЛ с "Локомотивом"

Бело-голубые добились победы на чужом поле со счетом 2:1
Антон Шунин Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Антон Шунин
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Гостевой матч 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским "Локомотивом" получился для "Динамо" тяжелым. Такое мнение журналистам высказал голкипер динамовцев Антон Шунин.

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Встреча прошла в воскресенье в Москве и завершилась победой "Динамо" со счетом 2:1.

"Игра была тяжелая, до матча мы понимали, что "Локомотив" - сильный соперник, - сказал Шунин. - Самое главное - мы победили. Начало было тяжелым, "Локомотив" на своем поле хотел иметь преимущество, мы играли на контратаках, у нас это получилось".

Главный арбитр встречи Сергей Карасев назначил два пенальти - по одному в ворота "Локомотива" и "Динамо".

"Я не хочу говорить о судействе, на футбольном поле все может казаться по-одному, а в реальности - совсем по-другому, - сказал Шунин. - У меня не отложилось никаких негативных моментов от работы судьи на нашей половине поле. Работу судьи на половине соперника я комментировать не могу, потому что мне было не видно".

В следующем туре "Локомотив" 6 декабря сыграет на выезде с тульским "Арсеналом", в тот же день "Динамо" проведет гостевой матч с санкт-петербургским "Зенитом".

Теги
Российский футбол
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