Вратарь "Динамо" Шунин назвал тяжелым матч РПЛ с "Локомотивом"

"Динамо" впервые с 2013 года обыграло "Локомотив" в чемпионате России по футболу

Встреча прошла в воскресенье в Москве и завершилась победой "Динамо" со счетом 2:1.

"Игра была тяжелая, до матча мы понимали, что "Локомотив" - сильный соперник, - сказал Шунин. - Самое главное - мы победили. Начало было тяжелым, "Локомотив" на своем поле хотел иметь преимущество, мы играли на контратаках, у нас это получилось".

Главный арбитр встречи Сергей Карасев назначил два пенальти - по одному в ворота "Локомотива" и "Динамо".

"Я не хочу говорить о судействе, на футбольном поле все может казаться по-одному, а в реальности - совсем по-другому, - сказал Шунин. - У меня не отложилось никаких негативных моментов от работы судьи на нашей половине поле. Работу судьи на половине соперника я комментировать не могу, потому что мне было не видно".

В следующем туре "Локомотив" 6 декабря сыграет на выезде с тульским "Арсеналом", в тот же день "Динамо" проведет гостевой матч с санкт-петербургским "Зенитом".