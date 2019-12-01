Холод не помеха. Футболисты "Динамо" вырвали победу у "Локомотива" в матче РПЛ

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Локомотив" потерпел поражение от столичного "Динамо" со счетом 1:2 в заключительном домашнем матче года в Российской премьер-лиге (РПЛ). Встреча 18-го тура прошла на стадионе "РЖД-Арена".

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Подопечные Юрия Семина идут на втором месте в турнирной таблице РПЛ. Другое дело - Лига чемпионов, где железнодорожники выступают не лучшим образом. Во вторник московский клуб провел домашний матч с немецким "Байером" в рамках пятого тура группового этапа главного еврокубка и уступил со счетом 0:2, лишившись не только шансов выйти в плей-офф Лиги чемпионов, но и возможности выступить в весенней стадии Лиги Европы. Дела динамовцев после отставки Дмитрия Хохлова с поста главного тренера (его заманил Кирилл Новиков) пошли в гору. С поражения от "Оренбурга" 5 октября, после которого в клубе произошли кадровые перемены, "Динамо" ни разу не проиграло. В игре с "Динамо" железнодорожникам не смогли помочь вратарь Маринато Гилерме и полузащитники Дмитрий Баринов и Антон Миранчук. Также "Локомотив" не мог рассчитывать на полузащитника Жоау Мариу и форварда Луку Джорджевича. В стиле Смолова Первый день зимы должен быть холодным по определению. В субботу "РЖД-Арена", кажется, промерзла насквозь, но это не помешало прийти на стадион большому количеству болельщиков как со стороны хозяев, так и со стороны гостей. В первом тайме они согревались как могли - песнями и кричалками. Атмосфера же на поле была по-настоящему декабрьской.

Встреча началась в невысоком темпе. Динамовцы явно рассчитывали действовать вторым номером, и у них это время от времени получалось. Гости ловили "Локомотив" на контратаках, основной моделью которых был пас из глубины поля на забегавшего за спины защитников Сильвестра Игбуна. Однако игроки обороны хозяев благодаря грамотной игре раз за разом нивелировали разницу в скорости с форвардом соперника и не допускали опасных моментов. Но на 23-й минуте защита "Локомотива" дрогнула. В ходе одной из атак Сергей Паршивлюк забросил мяч на Максимилиана Филиппа, который практически из вратарской площади переправил его в сетку. После пропущенного гола железнодорожники заметно занервничали, ведь их атакующие усилия не увенчались успехом. И все же "Локомотиву" представился шанс сравнять счет - на 37-й минуте защитник динамовцев Григорий Морозов "срубил" в своей штрафной Владислава Игнатьева и арбитр встречи Сергей Карасев без колебаний указал на точку. К мячу подошел Алексей Миранчук и красивой "паненкой", отправил его в ворота. Похожий прием на чемпионате мира 2018 года в серии 11-метровых ударов в 1/4 финала с хорватами пытался исполнить форвард Федор Смолов, но тогда удар у него не получился. Теперь Смолов играет за "Локомотив", и после забитого Миранчуком пенальти форвард радовался, кажется, едва ли не больше остальных. "Игра была тяжелая" В перерыве многие болельщики ожидали, что железнодорожники подхватят атакующий порыв конца первой 45-минутки и во втором тайме, что называется, дожмут соперника. Но получилось все с точностью до наоборот. Сразу же после свистка игроки "Динамо" побежали в атаку, а уже через пару минут Карасев во второй раз в матче назначил пенальти. На сей раз - в ворота "Локомотива" за игру рукой Игнатьева в штрафной.

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Филипп не промахнулся с точки и вывел свою команду вперед. После второго гола хозяева практически полностью отдали инициативу динамовцам. Гости имели большое количество моментов, однако увеличить отрыв в счете им так и не удалось. Впрочем, вряд ли футболисты гостевой команды расстроены этим, ведь "Динамо" обыграло "Локомотив" в национальном первенстве впервые с 2013 года. "Могу поздравить "Динамо" с победой, они переиграли нас во втором тайме, а мы допустили ошибку в простой ситуации, - сказал на послематчевой пресс-конференции Семин. - Было много компонентов, в которых "Динамо" нас переиграло. В некоторых ситуациях мы действовали неправильно. Нужно время, чтобы разобраться". Вратарь "Динамо" Антон Шунин отметил тяжелый характер встречи. "Игра была тяжелая, до матча мы понимали, что "Локомотив" - сильный соперник, - сказал он. - Самое главное - мы победили, начало было тяжелым, "Локомотив" на своем поле хотел иметь преимущество, мы играли на контратаках, у нас это получилось". Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков заявил, что не считает, что у клуба наступил спад. "У "Локомотива" спад? Юрий Павлович уже говорил, что мы сыграли приличное количество матчей в этом году, под 30, это много, ничего, в следующий раз будем умнее, - отметил он в беседе с журналистами. - Какие цели на вторую часть сезона? Биться в каждом матче и показывать свою лучшую игру". "Локомотив" идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 34 очка после 18 матчей. "Динамо" занимает шестое место, набрав на 10 очков меньше. В следующем туре "Локомотив" 6 декабря сыграет на выезде с тульским "Арсеналом", в тот же день "Динамо" проведет гостевой матч с санкт-петербургским "Зенитом".