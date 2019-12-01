Александр Медведев: "Зенит" в матче со "Спартаком" показал характер и заслуженно победил

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 декабря. /ТАСС/. Футболисты "Зенита" в матче 18-го тура чемпионата России против "Спартака" в меньшинстве показали характер и одержали заслуженную победу. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев.

"Зенит" в воскресенье в Санкт-Петербурге обыграл "Спартак" со счетом 1:0. Автором единственного мяча стал защитник красно-белых Илья Кутепов, отправивший мяч в ворота своей команды после единоборства с нападающим петербуржцев Артемом Дзюбой. В начале второго тайма с поля был удален полузащитник хозяев поля Магомед Оздоев, получивший две желтые карточки.

"Игра состояла из двух частей: первого тайма, в котором доминировал "Зенит", он больше контролировал мяч и создавал моменты, и второго тайма, где уже на четвертой минуте за якобы грубую игру был удален Оздоев", - сказал Медведев.

"Против любой команды сложно играть, а против "Спартака", у которого есть быстрые нападающие и полузащитники, особенно сложно, - продолжил он. - Но "Зенит" не только выдержал, но и создал более очевидные и острые моменты, имею в виду удары Александра Ерохина и Артема Дзюбы. Самое главное, что "Зенит" не дал разорвать свою оборону, хотя во второй половине мы владели мячом заметно меньше, но не дали создать острые моменты. Команда показала характер, самоотверженность и, считаю, абсолютно заслуженно победила".

Также гендиректор "Зенита" частично согласился с мнением капитана команды Бранислава Ивановича, который назвал победу над "Спартаком" самой важной в сезоне.

"Это матч с принципиальным соперником, победа над "Спартаком" независимо от мест, занимаемых командами, имеет особое значение, - отметил Медведев. - "Локомотив" оступился (железнодорожники дома проиграли "Динамо" со счетом 1:2 - прим. ТАСС) и отрыв от него уже восемь очков, а ЦСКА и "Краснодару", чтобы иметь отставание в шесть очков, завтра нужно побеждать, что будет непросто. Впереди еще одна игра чемпионата против "Динамо", после чего будет матч с "Бенфикой" в Лиге чемпионов. Важно закончить год на подъеме, который получен сейчас".

После 18 матчей "Зенит" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 42 очка. Отрыв от занимающего вторую строчку "Локомотива" составляет восемь очков.