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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

ФТАР начала расследование из-за документального фильма НТВ о московской лаборатории

В материалах фильма цитируется переписка между бывшими сотрудниками лаборатории в закрытом чате программы
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© Артем Геодакян/ТАСС

ТАСС, 2 декабря. Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР) начала внутреннее расследование в связи с обвинениями в адрес ряда штангистов в нарушении антидопинговых правил. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.

"В пятницу, 29 ноября, в эфире телеканала НТВ был продемонстрирован документальный фильм журналиста Романа Соболя "Мутная WADA", в котором, помимо прочего, цитируется переписка между бывшими сотрудниками московской антидопинговой лаборатории в закрытом чате программы, - говорится в заявлении. - В продемонстрированных в эфире фрагментах такой переписки, как утверждают журналисты НТВ, содержатся сведения о нарушениях антидопинговых правил и преступлениях, предположительно совершенных бывшим директором московской лаборатории Григорием Родченковым, его бывшим заместителем Тимофеем Соболевским, а также некоторыми спортсменами-тяжелоатлетами. Учитывая серьезность опубликованной информации, <...> президент федерации Максим Агапитов распорядился немедленно начать внутреннее расследование по сообщенным в фильме фактам".

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"Федерация намерена в срочном порядке запросить все сведения, имеющиеся у журналистов телеканала НТВ, а также обратиться во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) за содействием в проведении данного внутреннего расследования, - говорится в заявлении. - В случае, если в ходе такого расследования факты нарушений антидопинговых правил найдут свое подтверждение, все собранные материалы будут переданы в компетентную антидопинговую организацию - Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) или Международную федерацию тяжёлой атлетики - для принятия соответствующих санкций с обязательным информированием WADA, а также федерация самостоятельно примет иные меры организационного характера в отношении всех виновных лиц".

В ноябре стало известно, что комитет по соответствию WADA по итогам расследования пришел к выводу, что Россия намеренно манипулировала базой данных московской лаборатории для сокрытия положительных тестов на допинг. В отчете отмечалось, что 25 ноября 2018 года или после этой даты (но не позднее 10 января 2019 года) кто-то поместил сфабрикованные доказательства в базу данных (предположительно - в переписку между сотрудниками лаборатории), согласно которым изменения в данных были внесены Родченковым и еще двумя его неназванными соучастниками с целью вымогательства денег у спортсменов.

В связи с результатами расследования комитет рекомендовал исполкому WADA вновь признать РУСАДА не соответствующим кодексу организации, а также применить ряд санкций в отношении российского спорта: на четыре года лишить российских спортсменов возможности выступать на главных международных соревнованиях под флагом страны, запретить проводить крупные турниры на территории РФ, исключить российских чиновников из состава представителей международных федераций и запретить им посещать соревнования. Исполком рассмотрит рекомендации комитета 9 декабря на заседании в Париже.

Теги
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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