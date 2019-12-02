Сорокин: создание фан-зоны ЧЕ-2020 на Дворцовой площади было важно для УЕФА

30 ноября в Бухаресте состоялась встреча вице-губернатора Санкт-Петербурга Владимира Кириллова с президентом УЕФА Александером Чеферином. Как сообщили в пресс-службе администрации губернатора города, уже согласованы две фан-зоны, главная из которых будет располагаться на Конюшенной площади, а вторая - на Дворцовой площади. Последняя будет задействована частично и на ограниченное время. Планируется, что на Дворцовой площади с 3 по 12 июля можно будет смотреть трансляции матчей плей-офф.

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Руководству Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) было важно, чтобы во время чемпионата Европы 2020 года на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге была создана фан-зона. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор российской части турнира Алексей Сорокин.

"Это было крайне важно для УЕФА, у них новая концепция - в каждом городе они стимулировали создание двух зон для болельщиков. Одна будет называться "Футбольная деревня", вторая - зона публичного просмотра. У них немного разная направленность. Мы много обсуждали с городом о том, как это лучше построить, и, на мой взгляд, с учетом всех особенностей жизни города в этот период пришли к оптимальному решению".

"Пока в планах, как уже говорил заместитель губернатора, показывать в основном матчи, начиная с 1/4 финала. Плюс, будет концерт, посвященный открытию российской части 13 июня", - добавил Сорокин, отвечая на вопрос о том, планируется ли организация трансляций матчей сборной России на Дворцовой площади.

Сборная России завоевала право сыграть на чемпионате Европы 2020 года в середине октября. Национальная команда под руководством Станислава Черчесова в Санкт-Петербурге сыграет с командами Бельгии (13 июня) и Финляндии (17 июня). Встреча со сборной Дании состоится 22 июня в Копенгагене.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов. Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года.