Тихомиров: этап КМ по сноуборду пройдет в феврале на новой трассе на Воробьевых горах

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Этап Кубка мира по сноуборду в дисциплине "параллельный слалом" пройдет на новой трассе на Воробьевых горах в Москве. Об этом ТАСС в понедельник рассказал глава Федерации сноуборда России Денис Тихомиров.

В понедельник Международная федерация лыжного спорта (FIS) включила в календарь сезона Кубка мира этап в Москве, который состоится 1 февраля.

"Проведение этапа Кубка мира в Москве планировалось, просто только сейчас окончательно решились все моменты, в том числе финансовые, и мы подтвердили заявку. На Воробьевых горах будет новая трасса, прямая, достаточно интересная. Также там пройдет Премиум Кубок Европы по биг-эйру, соревнование с высоким рейтингом", - сообщил Тихомиров.

"Для нас важно проведение этапа Кубка мира в Москве. У нас сильные спортсмены, так что пытаемся, чтобы для них все развивалось. Будем обсуждать, как привлечь к московскому этапу Кубка мира больше зрителей", - добавил собеседник ТАСС.

Первый этап Кубка мира по сноуборду в параллельных дисциплинах пройдет 7-8 декабря в России на территории горнолыжного курорта "Банное" (Республика Башкортостан).