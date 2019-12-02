Месси надеется, что будет играть в футбол еще много лет

ПАРИЖ, 3 декабря. /ТАСС/. Аргентинский нападающий испанского футбольного клуба "Барселона" Лионель Месси рассчитывает, что его игровая карьера будет продолжаться еще много лет. Об этом он заявил на церемонии вручения "Золотого мяча", которая прошла в Париже.

Месси в рекордный шестой раз стал обладателем "Золотого мяча". Второе место занял голландский защитник английского "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк, третьим стал португальский форвард итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду.

"10 лет назад я получил свой первый "Золотой мяч", в Париже, - сказал Месси. - Я помню, что приехал с тремя братьями, мне было 22 года. Сегодня, спустя 10 лет, я получаю уже шестой приз, рядом со мной жена и трое детей. И все это время я не переставал мечтать, хотел совершенствоваться изо дня в день".

"Надеюсь, у меня впереди еще много времени. Я знаю, сколько мне лет, но у меня еще будет какое-то количество времени, пусть оно и летит незаметно. Я хочу продолжать наслаждаться футболом, своей семьей и своими коллегами", - добавил форвард.

Месси в сезоне-2018/19 в составе "Барселоны" выиграл чемпионат Испании, став лучшим бомбардиром турнира (36 голов) и Лиги чемпионов (12). В общей сложности на клубном уровне в том сезоне он забил 51 мяч, выиграв "Золотую бутсу". Вместе со сборной Аргентины 32-летний нападающий занял третье место на Кубке Америки, забив один мяч.