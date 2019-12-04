Свищев: разговоры о смене гражданства спортсменами РФ являются неуместными

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Разговоры о возможной смене российскими спортсменами гражданства являются неуместными. Об этом заявил член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев, слова которого ТАСС предоставила пресс-служба депутата.

"Не нужно путать нормальную миграцию спортсменов с каким-то массовым бегством, не нужно поддаваться панике, сознательно нагнетаемой западными СМИ по поводу возможного отстранения России, - сказал Свищев. - В России созданы все условия для занятий спортом высших достижений, у нас одна из самых лучших систем и баз подготовки спортсменов высочайшего уровня. И большое количество спортсменов из других стран едут к нам, принимают гражданство РФ и участвуют в соревнованиях. Были случаи, когда наши меняли гражданство - кто-то замуж выходил, кто-то женился, кто-то в сборную не попадал, это нормальная ситуация".