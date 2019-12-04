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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Свищев: разговоры о смене гражданства спортсменами РФ являются неуместными

Депутат заявил, что в России созданы все условия для занятий спортом высших достижений
Член комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Член комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Разговоры о возможной смене российскими спортсменами гражданства являются неуместными. Об этом заявил член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев, слова которого ТАСС предоставила пресс-служба депутата.

"Не нужно путать нормальную миграцию спортсменов с каким-то массовым бегством, не нужно поддаваться панике, сознательно нагнетаемой западными СМИ по поводу возможного отстранения России, - сказал Свищев. - В России созданы все условия для занятий спортом высших достижений, у нас одна из самых лучших систем и баз подготовки спортсменов высочайшего уровня. И большое количество спортсменов из других стран едут к нам, принимают гражданство РФ и участвуют в соревнованиях. Были случаи, когда наши меняли гражданство - кто-то замуж выходил, кто-то женился, кто-то в сборную не попадал, это нормальная ситуация".

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"Государство, Минестерство спорта РФ, ОКР [Олимпийский комитет России] делают все, чтобы Россия поехала на Олимпиаду под своим флагом, чтобы все наши атлеты, которые заслужили свое место в сборной, участвовали в Играх. Заметьте, только за последние дни в нашу поддержку высказались, к примеру, Рене Фазель и Александер Чеферин, огромное количество прославленных спортсменов. Пока нет никаких юридических решений, паника и все разговоры о возможной смене гражданства спортсменами из России - неуместны и вредны", - заключил Свищев.

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на международных соревнованиях под флагом России и запретить проводить крупные международные турниры на территории РФ. Внеочередное заседание исполкома WADA, на котором будет решен российский вопрос, состоится 9 декабря.

Теги
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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