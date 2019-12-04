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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

ВФЛА определится с датой выборов нового руководства на конференции 12 декабря

Минспорт РФ и Олимпийский комитет России в конце ноября призвали ВФЛА провести внеочередные выборы президента организации в связи с допинговым кризисом
Исполняющая обязанности президента ВФЛА Юлия Тарасенко Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Исполняющая обязанности президента ВФЛА Юлия Тарасенко
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Дата выборов нового руководства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) будет определена на конференции организации, которая состоится 12 декабря. Об этом заявила ТАСС исполняющая обязанности президента ВФЛА Юлия Тарасенко.

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Минспорт РФ и Олимпийский комитет России в конце ноября призвали ВФЛА провести внеочередные выборы президента организации в связи с допинговым кризисом, который привел к отставке Дмитрия Шляхтина. Бывший руководитель и четверо других сотрудников национальной федерации были обвинены в причастности к фальсификации документов с целью выгородить серебряного призера чемпионата мира по прыжкам в высоту Данила Лысенко, который подозревается в нарушении антидопинговых правил.

"Согласно рекомендациям комиссии по государственной аккредитации общественных организаций, для наделения их статусом общероссийской спортивной федерации внеочередная выборная конференция федерации должна состояться в сроки, не противоречащие уставу ВФЛА", - заметила Тарасенко.

"Еще задолго до известных событий, связанных с временным отстранением и последующими отставками руководства ВФЛА, дата очередной отчетной конференции организации была назначена на 12 декабря. В этот день она и состоится", - продолжила собеседница ТАСС.

Тарасенко заметила, что текущая обстановка в федерации более чем сложная. "Объем работы запредельный, давление на нас со всех сторон - на том же запредельном уровне. Те вызовы, с которыми нам сейчас пришлось столкнуться, требуют жесткости в принятии решений и оперативного реагирования", - подчеркнула она.

"Тем не менее, в назначении даты выборной конференции мы должны и будем руководствоваться уставом ВФЛА. Вопрос о необходимости проведения внеочередной выборной конференции будет вынесен на обсуждение делегатов отчетной конференции 12 декабря", - подытожила собеседница ТАСС.

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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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