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Кубок мира по биатлону

Биатлонист Логинов заявил, что потеря концентрации лишила его медали этапа Кубка мира

Россиянин занял девятое место в индивидуальной гонке, хотя перед последней стрельбой шел с третьим временем
Александр Логинов EPA-EFE/ANDERS WIKLUND
Описание
Александр Логинов
© EPA-EFE/ANDERS WIKLUND

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Российский биатлонист Александр Логинов упустил призовое место в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде, поскольку был недостаточно хорошо сконцентрирован во время стрельбы на заключительном огневом рубеже. Об этом он рассказал после гонки в эфире телеканала "Матч ТВ".

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Логинов в гонке на 20 км с четырьмя огневыми рубежами занял девятое место. Перед заключительной стрельбой он шел с третьим временем, однако допустил два промаха, лишившись возможности побороться за медаль.

"Если честно, с последней стрельбой совершенно не справился - это полностью моя ошибка, к ней надо было подходить более концентрированно, потому что трасса была разбита и ноги немного подустали", - сказал Логинов.

"Сегодня мне было однозначно тяжело, в актив эту гонку я, увы, занести не могу. Надо проанализировать ее с тренером и после этого делать выводы", - добавил он.

Четыре первых места в гонке заняли французские биатлонисты, лучшим из них был Мартен Фуркад. Для пятикратного олимпийского чемпиона эта победа стала первой на этапах Кубка мира с декабря прошлого года.

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Кубок мира по биатлону
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