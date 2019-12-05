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Олимпиада-2020 в Токио

Оргкомитет ОИ-2020 перенес начало соревнований по триатлону и конному спорту из-за жары

Мужские и женские индивидуальные соревнования в триатлоне начнутся в 06:30 утра по местному времени

ТОКИО, 5 декабря. /ТАСС/. Организационный комитет летних Олимпийских игр в Токио 2020 года объявил о переносе времени начала соревнований по триатлону и конному спорту из-за ожидающейся жары. Об этом сообщает пресс-служба оргкомитета.

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Мужские и женские индивидуальные соревнования в триатлоне начнутся в 06:30 утра по местному времени (00:30 мск), а не в 07:30 утра (1:30 мск), как было запланировано изначально, смешанная эстафета - в 07:30 утра (а не в 08:30). Соревнования среди мужчин должны пройти 27 июля, среди женщин - 28 июля. Смешанная эстафета состоится 1 августа.

Также оргкомитет одобрил перенос времени соревнований в дисциплинах конного спорта с 08:30 на 07:30 или 08:00.

Изменения во времени начала соревнований по триатлону и конному спорту обсуждались с Международным олимпийским комитетом (МОК) и соответствующими федерациями. Их введение было одобрено на заседании исполкома МОК, которое проходит в Лозанне с 3 по 5 декабря.

Ранее МОК принял решение из-за сильной жары перенести марафон и соревнования по спортивной ходьбе на Олимпиаде из столицы в северный город Саппоро.

ХХХII летние Игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года. На организацию соревнований предполагается потратить около 2 трлн иен (17,8 млрд долларов).

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Олимпиада-2020 в Токио
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