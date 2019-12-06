{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Допинг-скандал вокруг российского спорта

ВФЛА намерена взять под контроль формирование состава сборной России на 2020 год

В пятницу ВФЛА сообщила о передаче Министерству спорта РФ дорожной карты

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Руководство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) намерено взять под контроль формирование списка тренеров и спортсменов - кандидатов в сборную России на 2020 год, который будет в скором времени отправлен на утверждение в Министерство спорта РФ. Об этом сообщила ТАСС исполняющая обязанности президента ВФЛА Юлия Тарасенко.

На эту тему
ВФЛА передала дорожную карту по устранению нарушений антидопинговых правил Минспорту

ВФЛА в пятницу сообщила о передаче Министерству спорта РФ дорожной карты и комментариев по перечню антикризисных предложений Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по восстановлению ВФЛА в правах.

"Один из пунктов разработанной нами дорожной карты по выходу из кризиса касается контроля за списками спортсменов и тренеров сборной России на ближайший год. Федерация сейчас должна внимательно, а не формально, отнестись к этому вопросу. Именно он был вынесен в повестку президиума, который пройдет 11 декабря", - заметила Тарасенко.

"Тренерский штаб сборной передал сегодня списки в федерацию, в данный момент они находятся на проверке, а 11 декабря будут утверждаться на президиуме", - подчеркнула собеседница ТАСС.

ВФЛА с ноября 2015 года лишена членства в международной федерации в связи с чередой допинговых нарушений российским легкоатлетами. По этой причине спортсмены страны допускаются к международным стартом только в нейтральном статусе.

Теги
Допинг-скандал вокруг российского спорта
Реклама на ТАСС
Зимние олимпийские виды спорта
Российская конькобежка Качанова стала второй на этапе КМ на 1000 м. Фаткулина - третья
Первое место заняла рекордсменка мира на этой дистанции американка Бриттани Боу
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС