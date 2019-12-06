ВФЛА намерена взять под контроль формирование состава сборной России на 2020 год

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Руководство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) намерено взять под контроль формирование списка тренеров и спортсменов - кандидатов в сборную России на 2020 год, который будет в скором времени отправлен на утверждение в Министерство спорта РФ. Об этом сообщила ТАСС исполняющая обязанности президента ВФЛА Юлия Тарасенко.

ВФЛА в пятницу сообщила о передаче Министерству спорта РФ дорожной карты и комментариев по перечню антикризисных предложений Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по восстановлению ВФЛА в правах.

"Один из пунктов разработанной нами дорожной карты по выходу из кризиса касается контроля за списками спортсменов и тренеров сборной России на ближайший год. Федерация сейчас должна внимательно, а не формально, отнестись к этому вопросу. Именно он был вынесен в повестку президиума, который пройдет 11 декабря", - заметила Тарасенко.

"Тренерский штаб сборной передал сегодня списки в федерацию, в данный момент они находятся на проверке, а 11 декабря будут утверждаться на президиуме", - подчеркнула собеседница ТАСС.

ВФЛА с ноября 2015 года лишена членства в международной федерации в связи с чередой допинговых нарушений российским легкоатлетами. По этой причине спортсмены страны допускаются к международным стартом только в нейтральном статусе.